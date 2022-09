Prueba deductiva ¿Qué crece y no vive? Leer completo y responder

La prueba de hoy se llama «deductiva» porque tendrás que hacer este razonamiento solo para obtener la respuesta.

con prueba deductiva Nos referimos a la inferencia anterior, que permite de lo general a lo específico acceder a la respuesta que busca por medio de una asociación de conceptos. Resolver El rompecabezas. como siempre Lea cuidadosamente Entrega y no caigas en engaños. Al final del artículo encontrará la respuesta exacta con explicación.

como cada una prueba Auto-respeto tratamos de darte todos los medios para solucionarlo, pero Lógica El poder del pensamiento es tuyo exclusivamente. Entonces, ¿qué es un archivo?¿Meta?

Deberá conocer el tema de la entrega, y esto es lo que dice en su totalidad:

«Crezco aunque no esté vivo. No tengo pulmones, pero necesito aire para vivir. El agua, aunque no tenga boca, me mata: ¿qué soy?»

L ‘juego de adivinanzas Suena más complicado de lo esperado, pero confía en que la respuesta no dista mucho de la verdad. intenta pensar Características De la posible respuesta, piensa en General Hasta Especial.

Resuelve la prueba deductiva, ¡la respuesta es muy simple!

Las pruebas son nuestras pan de cada dia, ¡Encontrarás muchos más en el sitio! Te recomendamos algunas cosas que absolutamente no debes perderte, ¿Alguna vez has resuelto el misterio de la cosa que une a dos personas? Descubre de qué se trata y gana este desafío. De momento, te presentamos un archivo solución desde ese día.

Pues sí, hemos llegado al momento. anunciar la respuesta Y también necesitas darte algo de eso. Información. El reto de hoy es realmente difícil, porque la cosa en cuestión puede ser muchas cosas, pero al final La solución es única.

L ‘Meta En cuestión no está vivo, pero su impacto tiene graves consecuencias. Luego se resalta con un estiramiento el hecho de que no es movible no existe Luego los pulmones.

pero elaire Es necesario tener esta vida. Dado que hay más oxígeno en el elemento, concluimos que es algo que se alimenta de oxígeno, pero no tiene pulmones.

Inmediatamente después de que el objeto se vuelve a conectar a otro objeto, un archivoAgua quien lo mata. ¿Qué puede matar el agua? los ¡Fuego!

La respuesta correcta es exactamente Fuego, ¿Llegaste allí tú mismo? Bravo, sigue entrenando con nosotros y sé un hábil solucionador.