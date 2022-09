«Podría estar interesado en…»

en el hogar Gran Hermano VIP La primera simpatía nace e antonino espinalbesSin embargo, dejó en claro que no estaba listo para involucrarse sentimentalmente con nadie, admitió. Encuentras a Jevina muy atractiva. En particular, donde también hay una hermosa armonía mental.

mis competidores Séptima Edición de Gran Hermano Vip Definitivamente son agresivos. A pesar de que han pasado algunos días desde que entraron a la casa, los Giffini se están defendiendo y participando en largas y acaloradas discusiones, como las de Ginebra Lamborghini y Gielle de Donna. Pero entre una riña y otra, también hay espacio para los sentimientos y el primer flechazo. En el Jardín con Giovanni Ciacci y Pamela Prati, Antonino Spinalbes pondera la posibilidad de enamorarse en la casa de Gf Vip. Según Ciacci, hay algunos personajes muy interesantes, que pueden atraer Antonino, que trajo a Stefano Di Martino y Belén Rodríguez.

«Aquí podría tener interés para todos, así que es difícil. En realidad, nada en este momento, tengo que ser honesto. Si me hicieras esa pregunta y me quitara algunas cosas de mi vida, diría Fiordelici , Ginevra y Gielle. De las tres, me gusta más Ginebra como persona, pero por el momento no hay un interés real”.