Protestas contra el mural de Ratko Mladic en Belgrado

Durante varias semanas en Belgrado ha habido protestas y enfrentamientos en torno a un mural que representa al ex general serbio Ratko Mladic, quien fue convicto En apelación de una sentencia de cadena perpetua por un tribunal de las Naciones Unidas, acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por su papel en la guerra en Bosnia en la década de 1990, en particular en la masacre de Srebrenica y en el sitio de Sarajevo.

Para los grupos de extrema derecha, Mladic sigue siendo un «héroe» que se opuso y continúa oponiéndose a la presencia de la población musulmana en los Balcanes. celebrar Con pegatinas y graffitis. Para otros, el ex general es un criminal de guerra y no debe figurar en las murallas de la ciudad. Muchos observadores ven este choque por la ocupación del espacio público como un paso importante para comprender qué tipo de imagen quiere transmitir Serbia al mundo, siguiendo y a la luz de la resolución de la ONU sobre Mladic. nominación Como estado miembro de la Unión Europea.

– Lea también: ¿Qué fue la masacre de Srebrenica?

euronews, en un largo tiempo reportajeEl mural que ha sido el foco de controversia en las últimas semanas, dijo, está en Belgrado, al costado de un edificio en el distrito central de Vratar, y generalmente es frecuentado por sus cafés y restaurantes. Mladic está representado con un sombrero militar mientras hace el saludo militar. La foto va acompañada de las palabras: «Agradecemos a su madre, general». No está claro quiénes son los autores ni quiénes son, pero la foto fue tomada el pasado mes de julio, poco después del fallo de la corte de Naciones Unidas contra Mladic. Desde entonces, ha sido cubierto cada dos días con cubos de pintura u otra cosa por aquellos que no lo quieren, y luego, dado que está protegido por una capa de laca transparente, ha sido limpiado a fondo por aquellos que quieren eso.

Los vecinos del edificio en el que se ubica el fresco no quieren esto: presentaron una denuncia exigiendo su remoción, pero después de cinco meses, esto aún no ha sucedido.

El momento de mayor tensión entre partidarios y detractores del mural llegó el 9 de noviembre, durante el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, luego de que un grupo de activistas y activistas anunciaran que organizarían un acto de limpieza de paredes.

– Lea también: Prohibición de la negación del genocidio en Srebrenica

La guarnición fue prohibida por el Ministerio del Interior, oficialmente por razones de seguridad, pero las activistas Aida Durovic y Jelena Yagimović, sin embargo, se presentaron: “Pensé que no deberíamos haber hecho nada más que quedarnos allí para demostrar que no todos piensan que Ratko Mladic es un héroe. Me sorprendió el hecho de que solo éramos dos, y pensé: ‘Eso es horrible, el mensaje que ganaron pasará, y no puedo permitirlo’, Contar Durovic. Entonces, compró algunos huevos en una tienda cercana y los tiró con Jacimovi en la foto. ambos fueron parar y parar.

Las imágenes de las dos mujeres siendo arrastradas por policías vestidos de civil en la misma noche provocaron protestas y enfrentamientos menores entre grupos opositores, quienes fueron rodeados por policías antidisturbios.

La policía de Belgrado negó las acusaciones de interferir en la defensa del mural, diciendo que los oficiales vestidos de civil solo fueron enviados al lugar para garantizar la seguridad y hacer cumplir la prohibición de las reuniones. Esa misma noche, después de que terminó la intervención policial, miembros de un grupo nacionalista de derecha permanecieron cerca del mural coreando lemas pro-Mladic imperturbables.

El ministro del Interior serbio, Aleksandar Vulin, que llegó al lugar a altas horas de la noche, describió la reunión de activistas y activistas como «cobarde y motivada por malas intenciones». Al día siguiente, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, confirmó que la policía estaba allí para evitar los enfrentamientos. Vucic también preguntó por qué los activistas eligieron esa fecha en particular, argumentando que era «un espectáculo destinado a dañar la imagen de Serbia».

A mediados de noviembre, hubo protestas y otras manifestaciones de la oposición: por otro lado, activistas, ONG de derechos humanos y asociaciones como la «mujeres de negro‘, Para exigir que se retire el mural. Por otro lado, a poca distancia, unas pocas decenas de patriotas con ropa de trabajo y máscaras negras vitorearon a Mladic.

Explica ese mural euronewsElla no es la única, pero se ha convertido en un símbolo: ahora está bajo la vigilancia constante de grupos de hombres que también colocan una mesa con dos sillas al lado. «Son muy jóvenes, vestidos de negro e insultan a cualquiera que intente acercarse o quedarse demasiado tiempo para echar un vistazo».

Mientras tanto, no lejos del mural de Mladic, otro dedicado a Drata Mihajlovic, un líder movimento cetnico Durante la Segunda Guerra Mundial, un colaborador conservador, anticomunista y nazi fue condenado por crímenes de guerra durante el juicio de Belgrado de 1946.

En las últimas semanas, han aparecido en la ciudad murales y otros grafitis de Mladic «el héroe serbio», a los que activistas y activistas contra la glorificación de los criminales de guerra han respondido pintando la «flor de Srebrenica», una flor verde y blanca de once pétalos. Conmemoración del 11 de julio de 1995, reconocido internacionalmente como el Día de la Memoria del Genocidio de Srebrenica.

Los dibujos de flores de Srebrenica se pueden encontrar en varios lugares de Belgrado, en los asentamientos de Durkul, Vrakar y Savski Vinac.

El graffiti fue escrito la noche del 12 al 13 de noviembre de 2021.

El graffiti consiste en una flor de Srebrenica blanca y verde, y la inscripción recuerda al blanco.# Beograd pic.twitter.com/8BkFxwaKqr – ꧁ ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? (K_U_P_E_K) 13 de noviembre de 2021

Hace unos días, la sede de algunas ONG involucradas en estas acciones recientes, y Iniciativa Juvenil por los Derechos Humanos (YIHR) y el movimiento Mujeres de Negro, pero no solo, han sido saboteados. Ivan Oric, presidente de YIHR, dijo que se había presentado una denuncia pero que en cualquier caso no pasaría nada: “No es la primera vez que nos pasa esto. Nuestras oficinas fueron vandalizadas hace cuatro años, e incluso seis años antes: cada vez que la glorificación de los criminales de guerra vuelve al centro del escenario, nuestra oficina y las oficinas de Mujeres de Negro terminan siendo vilipendiadas ”, dijo.

«Otra cosa común es que nadie ha sido responsabilizado por esto», dijo Orrich. También agregó que no es difícil entender quién está detrás de los recientes atentados: «Son los mismos jóvenes que defienden la pintura. El momento del primer atentado estuvo relacionado con el final de una de sus tertulias. El color del El spray es el mismo que en el mural de Mladic, y los atacantes vestían chaquetas negras y capuchas como los que estaban. Lo vigilan. No hace falta ser un genio para saber quién hizo eso «.

Sin embargo, no se trata solo de vandalismo. Activistas y activistas, especialmente en línea, han recibido amenazas muy explícitas y específicas: frases como «sabemos dónde vives» seguidas de la dirección de la persona o «sabemos qué negocios tiene tu papá en el vecindario».

Hasta ahora, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, solo ha criticado las acciones de activistas y activistas. Vucic consiguió su primer puesto importante en el Partido Radical Serbio dirigido por Vojislav Šešelj, acusado él mismo de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, un partido nacionalista antieuropeo de extrema derecha. A finales de la década de 1990, Vucic fue elegido Ministro de Información y durante su mandato, también debido a la entrada de Serbia en la guerra de Kosovo, se aprobó una controvertida ley de medios que impuso efectivamente sanciones a todos los medios de comunicación que se oponían al régimen de Slobodan Milosevic, quien era entonces presidente. , quien restringió severamente la libertad de prensa.

Después de fundar el Partido Progresista, Vucic se convirtió en 2012 en Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa y luego en Primer Ministro desde 2014, basando su campaña electoral en la promesa de llevar a Serbia hacia un futuro democrático y proeuropeo, dijo que quería abandonar su extremista. y posiciones nacionalistas y su pasado.

Sin embargo, muchos periodistas y políticos de la oposición serbios argumentan que Vuči, incluso como primer ministro, continuó adoptando posiciones ambiguas sobre muchos temas y su fuerte control sobre los medios, tanto a través del aparato estatal como a través de la propiedad de sus aliados oligárquicos. utilizando tácticas de intimidación. Contra los activistas de la oposición y el abuso de las autoridades fiscales del gobierno para realizar investigaciones específicas y creíbles. Aunque Vucic admitió en 2010 haber cometido un «crimen espantoso» en Srebrenica, su posición no se tradujo en un reconocimiento pleno del genocidio ni en una condena pública de Mladic.

Đurić, de la organización no gubernamental YIHR, cree que los comentarios de Vučić sobre sus acciones con respecto al mural, hablando mientras el país prosigue las negociaciones para unirse a la Unión Europea, muestran que el tema va más allá de una simple imagen en la pared. Esta pregunta “se convierte en una de las pruebas más peligrosas para el actual gobierno. Hay poco espacio para la falta de claridad que satisface a los gobiernos occidentales y su base nacional en casa «.

Escribe que si incluso aquí Vučić pudo calmarse euronews, “Tanto miembros de la comunidad internacional como la Unión Europea como los nacionalistas más radicales que forman parte de su base electoral”, ahora sería difícil no tomar una postura explícita sobre el mural. Por lo tanto, declarar lealtad a los nacionalistas más intransigentes o tomar acciones concretas contra la negación del genocidio.