protagonizó Laverne y Shirley

Con «Laverne & Shirley», Cindy Williams también ganó popularidad aquí. La serie, que comenzó como parte de Happy Days y se emitió en los Estados Unidos de 1976 a 1983, siguió la vida de dos jóvenes trabajadores de una cervecería de Milwaukee que compartían un apartamento. En la comedia de situación fue socio de Williams. Penny Marshall, quien luego se convirtió en una conocida directora y falleció en 2018, también a la edad de 75 años.. Williams interpretó a la tensa Shirley Feeney y Marshall interpretó a la más liberada Laverne DeFazio. Muchos de los rasgos del personaje se inspiraron en la vida de las dos actrices.

«LAVERNE & SHIRLEY», nombre destacado El tema principal de la serie en sí se convirtió en una alegoría, con un texto que era totalmente anterior al momento de la afirmación femenina «Danos cualquier oportunidad, la tomaremos, léenos cualquier regla, la romperemos». Actriz rosario dawson Recall Williams tuiteó sobre la canción que escribió: «Estoy cantando esta canción con mucha gratitud por las dos damas. Joyas absolutas. Unidas de nuevo. Descansa en el cielo, Cindy Williams».

Para Williams, la experiencia de la comedia de situación terminó de manera dolorosa. De hecho, quedó embarazada en 1982 y quería reducir su jornada laboral. Cuando no se cumplieron sus demandas, abandonó el plató y demandó a la productora. Durante la pasada temporada sus apariciones han sido muy esporádicas. Su carrera como actriz comenzó a fines de la década de 1960 con pequeños papeles en series de televisión como ‘Room 222’, ‘Nanny and the Professor’ y ‘Love, American Style’.

El punto de inflexión llegó en 1973 con el papel en «Grafiti americano«. La película fue pionera del boom revival de los años 50 y 60 que pronto despegaría. Al año siguiente se emitiría»días felices«, entre cuyos protagonistas figuraba uno de los actores de «American Graffiti», Ron Howard. Y en «Happy Days», que también se convertirá en un fenómeno en Italia, aparecen por primera vez los personajes de Laverne y Shirley. jorge lucas También lo consideró para un papel. Princesa Leia en «Star Wars»Entonces finalmente los favorece. carrie pescador.

Durante los últimos 30 años, Williams ha protagonizado docenas de series de televisión, incluidas «7th Heaven», «8 Simple Rules» y «Law and Order: Special Victims Unit». En 2013, ella y Penny Marshall aparecieron en un episodio tributo de la serie de Nickelodeon «Laverne & Shirley».sam y un gato«.