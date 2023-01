¡Noticias de última hora! ¿Severas heladas provenientes del este? ¡Aquí están todos los mejores mapas!

Bueno, sí, de repente, ¡el barómetro es una escarcha poderosa!

Esto se puede ver en muchos mapas de los modelos americano y canadiense, aunque de una manera menos llamativa, también en los mapas modelo europeos. Elegimos abrir con papel térmico a 1.500 metros Esperado de uno de los muchos modelos de emisiones de EE. UU. al 8-9 de febreromostrando un retroceso desde el este de la masa de aire continental polar, la materia fría amarga, y aquí está:

Sin embargo, hay muchos otros que ya describen el mismo escenario: El gran anticiclón de raíces subtropicales arrancado de su asiento, que en cuarta velocidad despegó de Escandinavia y un muro de escarcha se extendió de este a oeste hasta el punto de invadir gran parte del continente Veamos algunos gráficos de barras que describen mejor que cualquier palabra la situación esperada para el período del 8 al 13 de febrero:

¿Por qué aumentaría la presión en el norte?

Está claro que tal gradiente de temperatura se ha establecido entre el norte y el sur del continente, que el anticiclón es enviado «en misión» a Escandinavia para tratar de mitigarlo, y por tanto favorece la contención de las grandes corrientes occidentales. (VIENTOS DEL OESTE) que de otro modo se habrían desatado durante mucho tiempo en esas latitudes, dando como resultado un clima muy estable en Italia y un clima muy volátil, con lluvias cortas, muchos vientos pero un clima bastante templado en el norte de Europa.

¿Qué tan confiable es una visión concretamente realizada de lo que actualmente ve solo a través de algunos mapas?

Es una buena pregunta. Ciertamente la probabilidad de que el anticiclón se desplace hacia el norte ha aumentado mucho después del 5 de febrero, hasta un 40%, no poco, y sigue siendo muy difícil entender qué supondrá esto, y cuán efectivo será el probable retroceso de las corrientes frías del este. , incluso donde estarán . Ir si nieva en una zona u otra. Aquí es donde la confiabilidad cae mucho.

¿Pero este frío escenario no puede cancelarse radicalmente?

Sí, ya lo hemos visto, las maquetas registran los caprichos del clima como primavera, una especie de péndulo que por unos días puede inclinarse hacia la turbulenta llegada del invierno, por unos días más oscilar hacia formaciones antivórtice; La cuestión es que no siempre está en el medio, a veces gana en situaciones extremas. Quién sabe si no es el momento adecuado.

Aquí hay más mapas de calor a 1.500 metros Esto realmente suena un poco demasiado frío, pero obviamente todavía tiene una confiabilidad limitada. Siempre hablamos del período 8-13 de febrero:

Atención: Con el Atlántico probablemente obstruido por el muro anti-remolino escandinavo y debido al regreso del frío del este, la turbulencia podría desplazarse hacia el sur e interactuar con el aire gélido, creando severas condiciones climáticas de nieve incluso en elevaciones más bajas, especialmente en el norte y en el centro.

en este momento Sin embargo, las mayores posibilidades de encontrar situaciones invernales importantes son las ya mencionadas en muchos artículos, a saber, las regiones central y sur del Adriático, pero incluso aquí navegamos en el horizonte, de hecho, no se excluyen cambios repentinos en la situación esperada, como ya se ha dicho. escrito arriba.

Siga las actualizaciones. ¡Se espera que febrero sea mucho más divertido y menos sencillo y aburrido de lo que parece!