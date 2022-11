pronóstico del tiempo. Más Efecto de la Nieve del Lago USA con el Calentamiento Global «3B Meteo

tiempo de leer

3 minutos y 20 segundos

Lago Efecto Nieve, eso es lo que es

Se define como una de las ventiscas más severas últimos años en el estado de Nueva York; Pero es toda la región de los Grandes Lagos la que está lidiando con fuertes nevadas récord. La advertencia meteorológica está vigente para más de 6 millones de personas en seis estados de los Grandes Lagos: Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

Este dinamismo es el resultado de la discontinuidad masiva del aire frío Afectando gran parte de América del Norte a través de Texas y México. Las imágenes que llegan del área afectada muestran autos y pueblos enterrados en la nieve; En Orchard Park, la capa de nieve alcanzó los 195 cm, lo que supone un récord de nevadas en 24 horas. Sin embargo, se registraron acumulaciones notables en Hamburgo (187 cm) y Blasdel (180 cm). El aeropuerto de Buffalo con 43 cm de nieve cayendo en 24 horas rompió el récord diario anterior de noviembre de 2014 de 20 cm. En 2014, las nevadas en la ciudad fueron mucho más altas y se informa como una de las peores nevadas registradas.

Esta área es conocida por fuertes nevadas en la época en que se desarrolla Lake Effect Snow. De hecho, el aire frío de Canadá fluye sobre las aguas del lago cargadas de humedad, relativamente más cálidas, creando nubes y precipitaciones. La precipitación más consistente ocurre en contacto con el continente debido a la fricción que crea el terreno sobre los vientos. La mayor precipitación ocurre cerca de las colinas. Las principales ventiscas de nieve con efecto lago ocurren entre fines del otoño y principios del invierno, cuando la diferencia de temperatura del aire y del agua es mayor, los lagos no están congelados y, por lo tanto, hay más humedad. Los componentes necesarios para las nevadas son: un gran gradiente vertical de temperatura, inestabilidad atmosférica moderada, aire húmedo en latitudes bajas a medias desde el oeste/suroeste y temperaturas relativamente cálidas del agua del lago. La dirección del viento es muy importante porque cuanto más sopla el viento del oeste, mayor es la extensión del lago que cruza y, por lo tanto, la masa de aire se carga de humedad. La dirección del viento también determina qué áreas recibirán nieve, por lo que a veces algunos puntos pueden recibir mucha nieve y las ubicaciones adyacentes poca o incluso ninguna. Este tipo de fenómenos también ocurren en otras partes del mundo como Escandinavia y Japón.

Los modelos numéricos predicen más nieve por el ‘efecto lago’ A medida que la región se calienta, la capa de hielo disminuye. Una mayor evaporación en realidad podría conducir a más precipitaciones en las áreas cercanas. Los años con menos cobertura de hielo de lo normal parecen haberse vuelto más frecuentes en las últimas dos décadas, especialmente en los lagos Erie y Superior. Desde 1973, el número de días de congelación (duración) ha disminuido en los cinco Grandes Lagos; Los Grandes Lagos permanecen congelados de 8 a 46 días menos que a principios de la década de 1970. Las disminuciones en los lagos Ontario y el lago Superior también son estadísticamente significativas.





En el trabajo de 2009 de Kunkel et al, las nevadas totales han disminuido en muchas partes de los EE. UU.. El noroeste del Pacífico ha visto una disminución tanto en las nevadas totales como en la proporción de precipitación que cae en forma de nieve. Partes del Medio Oeste también experimentaron una disminución, mientras que la región de los Grandes Lagos experimentó un aumento. Las nevadas pueden coexistir en un mundo más cálido Al menos hasta que haya suficiente aire fresco sobre los lagos (Burnett et al. 2003, Andresen et al. 2012). Sin embargo, siempre que las temperaturas de los gases de efecto invernadero no sigan subiendo por encima de un cierto umbral, más allá del cual sería menos probable que la nieve con «efecto lago» se convirtiera en lluvia.

Tasa promedio de cambio en las nevadas totales 1930–2007 (de Kunkel et al)

Síguenos en Google Noticias