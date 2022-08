Probablemente el más grande de Europa

Durante las obras de construcción en un terreno en Portugal, surgieron restos fósiles de un enorme dinosaurio, un saurópodo con una longitud de unos 25 metros. Enormes costillas de un dinosaurio. Crédito: Elisabete Malafaia/Twitter reliquia gigante dinosaurio saurópodo – ¿Cómo se llama «cuello largo– Encontrado en el patio de una casa en construcción en Pombal, una ciudad portuguesa de 55 mil habitantes en la provincia de Beira Litorale. Se cree que este puede ser el dinosaurio más grande jamás encontrado Europa, con una longitud estimada de unos 25 metros y una altura de 12 metros (se puede comparar con el memorial ecuestre a Vittorio Emanuele II del Vittoriano, en Piazza Venezia en Roma). Solo será seguro cuando se complete la excavación, ya que los científicos creen que solo han descubierto una parte del colosal fósil. Las primeras partes de reptiles prehistóricos Apareció en 2017, durante los trabajos de construcción en un terreno propiedad de un hombre, inmediatamente llamó a los científicos para estudiar y devolver los hallazgos. Cinco años después del inicio de la búsqueda, ha aparecido una gran parte del sitio esqueleto axial dinosaurio, vértebras Y el costillas Para un animal que muy probablemente pertenece a la familia Dios saurópodos braquiosáuridos. Estos reptiles herbívoros vivieron a finales del Jurásico y Cretácico Inferior (hace entre 160 y 100 millones de años, según indican los paleontólogos de presione soltar) se encontraban entre los animales más grandes que jamás hayan vivido en la Tierra; Tenían un cuello muy largo -para alcanzar la vegetación de las plantas más altas- y patas delanteras más largas que las traseras. El primer dinosaurio que apareció en Parque jurásicosi excluimos la apariencia transitoria de un archivo Velociraptor (O mejor que Denonyx) Desde la escena introductoria, era solo un archivo braquiosaurio. El fósil encontrado en Pombal es particularmente valioso por su estado de conservación y su ubicación. READ Polar Vortex puede traer instantáneamente el invierno a Italia. La actualización habla claramente »ILMETEO.it «No es habitual encontrar todas las costillas de un animal así, y mucho menos en esta posición, donde mantienen su posición anatómica original. La Dra. Elisabeth Malavía, investigadora postdoctoral de la Universidad de Lisboa (Ciências Ulisboa) dijo: en “La investigación en el área fósil de Monte Agudo confirma que la región de Pombal posee un importante registro fósil de vertebrados del Jurásico tardío, lo que ha permitido en las últimas décadas el descubrimiento de abundantes materiales de gran importancia para la el conocimiento de la fauna continental que habitó la Península Ibérica hace unos 145 millones de años”, añade el científico. Los investigadores creen que otras partes del braquiosaurio están presentes en el área, por lo que las excavaciones continuarán en el futuro.

Home Deals: Hasta 50% de descuento en electrodomésticos grandes y pequeños

El saurópodo más emblemático se encuentra en Portugal, los saurópodos Lusotitan atalaiensiscomparable a los más famosos Braquiosaurio altitórax Y el Giraffatitan Brancay. Investigaciones adicionales permitirán a los paleontólogos determinar si el dinosaurio descubierto en Pombal pertenecía a una nueva especie oa una especie conocida. Sus restos fueron protegidos con yesos de yeso Y después del transporte al laboratorio, se eliminarán todos los sedimentos. Solo entonces los científicos comenzarán a estudiar el animal en profundidad, hasta que el esqueleto fósil se exhiba en el museo.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });