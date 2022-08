Benedetta Rossi y Marco, porque aún no tienen hijos: la verdad que congela

Benedita Rossi es una famosa influencer gastronómica, pero ¿por qué ella y su esposo no tienen hijos?

hace unos días benedita rossi Publicó una hermosa foto en la que aparecía en la boda de una amiga, tranquila y feliz junto a ella en su momento libre.

Pero, ¿por qué ella y su esposo no tienen hijos?

Benedetta Rossi y su marido no tienen hijos, por eso

Benedetta Rossi es una de nuestras bloggers de comida más populares que ha desertado gracias al canal: Fatto in casa da Benedetta que se lanzó en Youtube en 2011 y rápidamente conquistó otras redes sociales como Facebook e Instagram. En 2015, algunos videos de recetas se volvieron virales. Su primer libro de recetas se publicó al año siguiente: Hecho internamente por Benedetta, que fue un éxito instantáneo.

Hace cuatro años, también aterricé en la pantalla chica con Made in the House for You, transmitido por FoodNetwork y Real Time. En 2018 también se estrenó el volumen: La cucina di casa mía que rápidamente alcanzó lo más alto de los rankings para convertirse en un Oscar con 100.000 copias vendidas. También ganaste un premio Macchianera como bloguera gastronómica.

Su destacado éxito como chef y entrevistadora se debe a su profesionalismo y enfoque para tratar con los fans y Una audiencia que simplemente transmite incluso las recetas más difíciles.. Como en los últimos años, en 2021 llegó a su sexto libro de cocina que nuevamente llegó a lo más alto de los ratings, mientras que este año se estrenó una caricatura donde ella era la protagonista y actriz de doblaje. Título Súper Penny.

¿En cuanto a su vida privada ahora? Durante años ha estado felizmente casada con Marco Gentile. Con quien trabaja, viven juntos en el área de Marche y su vínculo parece inseparable. Pero, ¿cómo nunca tuvieron hijos? Aquí están todos los detalles.

Están interconectados, pero…

Muchos fanáticos y espectadores se preguntaron por qué Benedita Rossi y su esposo Marco, Una pareja tan unida y unida, no tuvieron hijos. Nunca quisieron decir nada sobre ella.

Sin embargo, ahora en sus vidas está Cloud, un lindo perro que vino a hacerles compañía en 2020, tras la muerte de Nuvola, su exnovio de cuatro patas. De todos modos, los dos son muy cercanos, juntos enfrentaron muchos momentos difíciles como la muerte del padre de Marco y La última operación en la parte trasera de la cocina.