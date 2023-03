Prandelli, basta de fútbol: «El banquillo con el que sueño es el del jardín con mis nietos» – Fútbol

Realmente se ha escapado ahora César Prandelli Dice solemnemente no más coroneles fútbol. Un deporte que crea cada vez más presión, mucha presión al entrenador de Urzinovy. “La pasión queda, mucha pasión. Me va bien, todo lo demás pasa. Siempre acepto órdenes, pero por ahora el asiento con el que sueño es el de un parque con mis nietos para disfrutar de la vida con ellos y simplemente entrenar. , dijo a «Radio Ancio Sport» en radio1. Su último asiento es en 2021, su segunda aventura en Florencia.

Prandelli: «Vlahovic es fuerte y la Juventus lo necesita poco y mal»

meses, los de la Toscana, donde Prandelli tuvo tiempo de captar su talento Dusan Vlakhovich Y lanzarlo a pesar de las dificultades que enfrenta el equipo de Viola. El serbio lo considera un segundo padre y por eso el técnico se tomó la libertad de comentar el momento de crisis del atacante. en contra de sampdoria Falló incluso desde los once metros. «Los tiros penales se pueden fallar, pero su reacción en 15 minutos después de una falta de tiro penal fue la de un gran jugador. No bajó la cabeza, trató de marcar en todos los sentidos, tuvo mala suerte en dos ocasiones, pero aún así contribuyó a el cuarto gol”. juventus. Yo creo que es un jugador muy, muy fuerte, y creo que el problema es más de equipo: si tienes un jugador así, tienes que rematar más, pero sobre todo cuando vas por fuera, no tienes que hacer fintas. y contra-fintas, por lo que se vuelve muy complicado para un delantero».

12 de marzo de 2023



Prandelli: «¿La selección está en crisis? Los proyectos que propuse en 2010 son necesarios»

A finales de marzoItalia se enfrentará a Inglaterra Y Malta en Clasificatorias Euro24. el Entrenador Roberto Mancini Convocó a Matteo Retigui y Andrea Compagno, delanteros poco conocidos por el gran público, para intentar solucionar el problema del gol. Prandelli, que fue entrenador de un equipo Nacional De 2010 a 2014 tuvo ideas claras sobre el tema: «Pasan los años, pero los argumentos siempre son los mismos. Es hora de tomar la situación y tratar de entender qué puede hacer la federación. En esos años hemos participado en proyectos». , y también presentamos Propuestas, pero rebotamos un poco. A partir de los 19 años, la mayoría de estos jugadores están desperdiciados: ya sea porque los equipos grandes eligen jugadores extranjeros, o porque nuestros muchachos sienten más presión por parte de sus compañeros extranjeros. Hicimos algunos propuestas: una de ellas era la creación de una selección, después de la sub-21, que pueda participar en el campeonato de segunda división. Creo que sigue siendo una propuesta muy válida”.