Dead Island 2: ¡Seis horas de reproducción de impresiones!

En aquella ocasión, nos hicieron experimentar una parte avanzada del juego descontextualizada del resto, por lo que es difícil entender qué tipo de estructura proponía realmente Dead Island 2. Las palabras transparentes de los desarrolladores nos han alejado del clásico juego de mundo abierto, pero por ahora, algunos de los términos pueden interpretarse de demasiadas maneras para dar pistas realmente precisas sobre la naturaleza del proyecto, incluido el «amplitud lineal» aplicable. «Concepto de nivel que ahora sabemos con certeza, para esta secuela tan esperada. Aunque eso no es lo único que descubrimos sobre Dead Island 2 durante Estas seis horas Permanecerás hasta el final de nuestra más preciada prueba…

tuvimos Prueba Dead Island 2 en Gamescom el verano pasado, y no estuvo mal: el juego se veía sólido a pesar del abandono de Techland y los constantes cambios de desarrollador.

Es una sutileza que no esperábamos de un juego que pensábamos que era un poco más austero, así que si queremos estar en la línea de su antecesor. El primer Dead Island realmente no tenía nada cinematográfico, pero hay sensibilidad en esta secuela. construir cada escena Muy interesante: música y niebla en el lugar adecuado y en el momento adecuado, uso del color y la iluminación. Si el juego falla, aún recordaremos sus combinaciones.

isla muerta 2 es Denso , no solo gráficamente, y además parece poder seleccionar cuidadosamente los momentos más intensos con la exploración más cuidada. Hemos burlado a los zombis, buscado de arriba a abajo en casas de estilo mexicano, nos hemos escondido en una mansión con piscina con una familia rica dividida por el resentimiento, y hemos estado vagando entre Bel Air y de regreso. isla muerta 2 También incluye algunos deshacer por lo que volveremos a visitar los mapas en los que ya hemos estado, pero cuando suceda con más frecuencia, encontraremos muchas sorpresas esperándonos, comenzando con una atmósfera muy diferente: cuando regresamos a Bel-air después de una larga misión. era de noche en lugar de día, y eso nos sorprendió, podría haber insinuado que Dead Island 2 podría tener varios trucos bajo la manga, como la capacidad de ajustar la profundidad de sus mapas y los enemigos cercanos según sea necesario.

Los mejores aspectos de Dead Island 2 casi siempre se relacionan con su estructura lineal, incluyendo gráficos . Los desarrolladores podrían haber relanzado otro mundo abierto, con su inevitable copiar y pegar, y en su lugar estamos lidiando con una vertiginosa cantidad de elementos gráficos exclusivos de cada mapa, incluidos accesorios y texturas, todos capaces de ofrecer impresionantes destellos de fotografías. realismo. Esta propuesta es un LA muy colorido, vibrante y maravilloso… Hell-A; Después de todo, la amenaza zombi acaba de comenzar y todo se detuvo hace unas horas. Los zombis que pueblan el juego no son menos, construidos con un detalle excepcional y ensamblados en capas, por lo que, de manera realista y gradual, nuestros disparos atraviesan la protección, la ropa, la carne y los músculos, hasta que se rompen sus pequeños huesos.

Habilidad de póquer



Dead Island 2: Mr. Musculoso merece un buen golpe

Las habilidades innatas de los seis personajes de Dead Island 2 no son más que cartas adicionales que se nos dan al principio del juego, pero no son las únicas que encontraremos. el tarjetas, que se esconderá por todas partes, es en realidad el sistema que nos permitirá alinear al personaje según nuestro estilo de juego, dividido en cuatro tipos: cartas de habilidad, cartas de superviviente, cartas de asesino de zombis y cartas de numen, es decir, las más fuertes. posiblemente ligado a importantes mutaciones que afectarán a nuestro carácter. Todavía no hemos descubierto la diferencia entre las otras clases, las cartas que encontramos se parecían mucho a nosotros. Extraño y peligroso: claramente una de las posibles debilidades de Dead Island 2.

El combate es muy sencillo y consta de dos golpes de diferente velocidad y fuerza, una patada que noquea a los enemigos y, dependiendo de la carta equipada, la posibilidad de esquivar o esquivar en cualquier dirección. Hay un contraataque y podremos apuntar a las diferentes partes del cuerpo de los enemigos, por ejemplo para esquivar escudos que solo dañarían nuestras armas, o arrancándoles las piernas a los zombis más rápidos que naturalmente seguirán arrastrándose, depredador, hacia nuestros tobillos. En estos casos, ayuda un cabezazo decisivo, que pondrá fin de una vez por todas a su querida pero no extinguida glotonería zombie. Incluso desde este punto de vista, se podría haber esperado algo más, pero básicamente encajamos perfectamente con otros juegos (muy) similares que ya están en circulación.