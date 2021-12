La medicina nos enseña que la prevención es fundamental para mantenernos sanos. Según los expertos, la prevención está sobre la mesa, a través de la actividad física y exámenes clínicos periódicos y decididos. La mayoría de las enfermedades humanas de hoy en día también son causadas por una mala alimentación. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la hipoglucemia pueden ser causadas por una dieta rica en grasas.

Practicar este hábito 4 veces por semana ayuda a limpiar las arterias y evitar derrames cerebrales y ataques cardíacos.

Una dieta rica en grasas saturadas puede aumentar el nivel de colesterol malo en la sangre y provocar obesidad. En el peor de los casos, comer demasiadas grasas saturadas puede provocar enfermedades cardiovasculares. Una dieta rica en frutas, verduras, pescado y carnes blancas puede eliminar este riesgo. por ejemplo Para ayudar a mantener el colesterol bajo en otoño de forma natural, aquí hay 5 soluciones divertidas y deliciosas.

Pero para mantenerse sano, una dieta sana y equilibrada debe ir acompañada de actividad física. Los médicos nos dicen que mediante la actividad física constante podemos mantener nuestro cuerpo sano protegiendo nuestro corazón. Caminar o correr son dos actividades que cualquier persona puede realizar y que nos pueden ayudar a lograr este objetivo. Según algunos estudios, practicar este hábito 4 veces por semana ayudará a limpiar las arterias y evitará accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos.

No es necesario ser un corredor profesional para obtener los beneficios tangibles de correr. a Búsqueda El Journal of the American College of Cardiology publicó los resultados del estudio en 55.000 personas. Según estos hallazgos, quienes corren tienen un 45% menos de riesgo de muerte por ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares que quienes no corren. El resultado interesante es que según este estudio, el tiempo y la distancia recorrida contarán menos, mientras que la perseverancia será muy importante. En la práctica, el estudio recomienda la actividad física regular, aunque sea de forma limitada, a lo largo de los años sin interrupción. Esta regularidad traería grandes beneficios a todo el sistema cardiovascular.

La actividad física regular es fundamental

Este estudio también será confirmado por otra investigación realizada por investigadores del Texas Health Presbyterian Hospital Dallas y el University of Texas Southwestern Medical Center. Según este estudio, el entrenamiento continuo en el tiempo y realizado al menos cuatro veces por semana ayudará a limpiar las arterias. La investigación se publicó en el Journal of Physiology and Physical Activity Examination de 102 pacientes mayores de 60 años. Los científicos estadounidenses descubrieron que quienes se ejercitaban de 4 a 5 veces a la semana durante mucho tiempo tenían buena salud arterial. En cambio, quienes hacen ejercicio dos o tres veces por semana tienen arterias sanas, pero no tan limpias como la anterior.

Cuando uno piensa en la actividad física, se imagina un deporte como correr, nadar, andar en bicicleta y el gimnasio. En cambio, puede realizar una actividad física que sea beneficiosa para la salud incluso en su rutina diaria normal sin practicar un deporte en particular. por ejemplo Estas actividades diarias queman más calorías y pueden reducir la obesidad más rápidamente, pero también el colesterol y los triglicéridos..

