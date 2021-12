Martes almuerzo en Windsor con 50 miembros de la familia – Corriere.it

Desde Elisa Messina

Un tema que podría sumarse a la vergüenza del gobierno de Boris Johnson, que ya ha sido criticado por la incertidumbre con la que avanza contra el virus.

Y, este año, no tiene intención de renunciar al tradicional almuerzo previo a la Navidad con toda la familia real: un evento al que deben asistir. 50 parientes Entre hijos, bisnietos, bisnietos, primos hermanos y primos hermanos. Una cita en la que el Rey está particularmente interesado, que se saltó el año pasado porque todo el Reino Unido estaba bloqueado, de hecho está programada con regularidad. El próximo martes 21 de diciembre en el Castillo de Windsor, donde Elizabeth ha residido desde marzo de 2020. Luego, al día siguiente, como lo ha sido durante más de 80 años (excepto durante períodos de guerra y epidemia), Te mudarás a la propiedad de Sandringham En Norfolk para las vacaciones. No más tren, pero helicóptero este año.