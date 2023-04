«Posiciones infamantes, evaluamos las vías legales» – Corriere.it

Ahora viene Respuesta de la Cruz Roja de Florencia: «Refiriéndose al video que circula en las redes sociales y relanzado por algunos medios locales y nacionales, en el que el cantante acusa a los voluntarios de la Cruz Roja de negligencia, el presidente del Comité Florencia de la Cruz Roja Lorenzo Andreoni Considera oportuno intervenir para proteger a los rescatistas que han intervenido y esclarecer la dinámica de los hechos».

Estos son los descendientes de Androni: «Lamentamos que el señor Ramazzotti se lo tomara a nuestros voluntarios frente a miles de personasCuando, según el informe de los hechos que obra en nuestro poder, el primero que intervino para salvar al afectado llegó al lugar en tiempos más que oportunos. Solo el segundo equipo los alcanzó unos minutos después, ya que no pudieron pasar por el paso subterráneo del personal de guardia de Ramazzotti, abriéndose paso entre la multitud. Me gustaría confirmar que todos los voluntarios de CRI que se activan para estos eventos importantes están trabajando de acuerdo con protocolos minuciosos y planes de salud acordados con el 118. Menospreciar su preparación y su trabajo con palabras sarcásticas lanzadas suavemente desde el escenario, en una velada en la que todo es entretenido, es un comportamiento inaceptable.. Se debe proteger el trabajo voluntario y con él la profesionalidad de las numerosas mujeres y hombres que prestan servicio gratuito a la población. No todo puede convertirse en espectáculo y menos con publicaciones difamatorias. No dejamos a nadie solo, desde el propio Ennio Morricone, hasta la fan de anoche, quien -afortunadamente- no tenía problemas de salud apremiantes, tanto que siguió disfrutando del concierto. Como representante de los 1.200 voluntarios de la Cruz Roja Italiana en Florencia, me he dirigido a nuestro abogado, Avocato Massimiliano Manzo, con quien estamos valorando cómo proceder contra Eros Ramazzotti.