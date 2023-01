Posible reacción de Edoardo Donnamaria y Antonella Fiordelisi en GF VIP Radio – Gran Hermano VIP

La finalización de la El primer episodio de GF VIP RadioY Eduardo Se refugió en el patio, preocupado por la reacción que pudiera tener. antonella. En el aire, habló sobre los últimos acontecimientos en su romance y le preocupa que se haya perdido la ironía.

Comparar con nicoleY Tavasi Y Mikul y éste, después de elogiarle por su habilidad como orador, le consuela diciéndole que no se ha equivocado. Es posible que Antonella se haya pasado un poco de la raya, pero no hizo nada malo, estaba claro que su intención era juguetona.

Tavassi también se involucra. Observe que Antonella está tomando algunas notas con Nikita. No sabe lo que escribieron, pero lo imagina como un pretexto para la discusión. Realmente no logra captar el espíritu de algunos de los personajes importantes, a quienes no les gusta bromear y nunca se ríen.

También llegaron al patio. YaelY Oriana Y Alberto. La empresaria señaló que al final de la transmisión de GF VIP, Antonella se echó a llorar. «Como siempre, la misma vieja historia.Los comentarios de Oriana son indiferentes.

Según Alberto, Eduardo no dijo nada grave, pero Antonella es muy sensible, por lo que no le sorprende que esté herida. También por onestiniEl VIP no se hace responsable: es la chica que siempre se enfada por tonterías.

El único comentario que Micol siente que le está haciendo a su amiga tiene que ver con el lanzamiento de una canción que Edoardo le dio como corte de parte de Donnalisis. Hubiera sido mejor evitarlos, dada la crisis en la que se encuentran.

Eduardo repite que lo hizo de buena fe. Para él, la declaración equivalía a decir que todavía estaban juntos. De todas formas, a pesar de las lágrimas, el chico no daría un paso adelante hacia Antonella. Él le pide una disculpa.