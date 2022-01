Posible año para el lanzamiento de Insider – Nerd4.life

Insider Tez2, conocido por proporcionar información sobre Rockstar Games y juegos, insinuó lo queaño de lanzamiento Desde GTA6: el 2023. De hecho, su mensaje fue más ambiguo. Según él, 2022 será el año en que Rockstar Games presentará su nuevo juego, que se lanzará al año siguiente.

Ahora, no llama directamente a Tez2 GTA 6, pero actualmente es el único proyecto que seguramente se desarrollará. Alguien especuló que también podría ser Bully 2, incluso si el destino incierto del título y el tormentoso pasado del proyecto hacen que atribuir indiscreciones sea más complicado.

Es muy poco probable que se produzca un nuevo lanzamiento de Red Dead Redemption, ya que la segunda entrega de la serie se lanzó en 2018. También puede ser una versión remasterizada de los juegos antiguos de la compañía, pero la esperanza es que sea algo nuevo.

Naturalmente juegos de rock No hizo ningún comentario sobre el rumor, así que tómate todo con precaución ya que es una información no confirmada. Por supuesto, sería hora de que apareciera un nuevo Grand Theft Auto, dado que el Capítulo Cinco ha estado en el mercado durante casi una década. Debe decirse que mientras continúe ganando millones de dólares cada año, entre ventas y microtransacciones, Rockstar ciertamente no se apresurará a enviarlo a la jubilación. Quién sabe cuántos años seguirá ordeñándolo.