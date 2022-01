Inter, el camino de Ginter se enfría. Louise Felipe presenta: El punto | primera página

Con el inicio de la nueva temporada, el Inter sacará algunos cofres en defensa Es por ello que Nerazzurri está trabajando en algunos perfiles que pueden completar la sección. En las últimas horas a los nerazzurri Matthias Ginter fue tratado con insistenciaEl zaguero alemán lleva mucho tiempo en el cuaderno de la gestión y también se liberará del Borussia Mönchengladbach, último factor al que Marotta siempre le ha gustado mucho.

Pero si en las últimas horas parece que el trato va por buen camino, Hasta el momento, sin embargo, hay una ralentización en el Inter, que no quiere atender las demandas económicas del jugador. El nerazzurri Ginter es un buen jugador, pero no un jugador de primer nivel y por eso no querrían superar los 3 millones de salario, también porque la renovación de Skriniar se negociará pronto y es importante no romper algunos equilibrios. . Por eso el nombre a tener en cuenta es el del defensa de Lazio Louie Felipe, y también expira el próximo mes de junio, con participación asequible. para biancocelesti También están las buenas relaciones de Simon Inzaghi, que considera al brasileño un jugador con buen margen de mejora.