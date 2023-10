Poseía Porsche, Ferraris y casas de lujo, pero no declaró sus ingresos y evadió el IVA: denunció un empresario hortofrutícola de Parma

Soldados del Comando Regional de la Guardia Financiera de Parma llevaron a cabo una auditoría fiscal de una empresa que se dedica a la producción y venta al por mayor y al por menor de frutas y hortalizas.

La actividad de inspección, llevada a cabo por el Grupo Parma, afectó a los períodos impositivos de 2016 a 2021 durante los cuales la sociedad regulada, con sede operativa en la ciudad, también compró y vendió automóviles y comerció con tabaco y artículos monopólicos. Géneros.

Las primeras investigaciones revelaron que el propietario de la empresa unipersonal no había declarado impuestos en 2016, además de la existencia de un desfase entre las declaraciones de impuestos y su capacidad de gasto, especialmente

Una referencia a la compra de cuatro propiedades y un Porsche 997 de lujo, la adquisición de una empresa que posee una licencia para vender productos de tabaco, además del arrendamiento financiero de un Ferrari F142.

Posteriormente se llevaron a cabo investigaciones financieras que permitieron reconstruir un volumen de negocios mucho mayor que el declarado al Tesoro.

En particular, como resultado de las actividades de auditoría fiscal, se reconstruyeron ingresos no declarados superiores a 1.500.000,00 euros y evasión de IVA superior a 330.000,00 euros, también derivados de la venta no facturada de vehículos.

En conclusión, el empresario fue remitido a la Fiscalía de Parma.

Por el delito de presentación de declaración falsa de impuestos.