¿A dónde se fueron los 30 millones?

¿Qué pasará en el episodio que se transmitirá? 12 de octubre de 2023? De acuerdo con la Vistas previas a Tierra amarga Veremos los resultados de la recaudación de fondos. Zuleija En honor de Hunkar Que está configurado como Éxito absoluto. La mujer es ahora a todos los efectos la propietaria de la finca y desempeña el mismo papel que antes había desempeñado su suegra. Mientras tanto, se reencuentran. dinero yilmaz Eso se fue, está bien Treinta millones Y ellos fueron parte de ello. legado. Se encontró una gran suma de dinero en Mi tierra Cual Zuleija Dejó el instituto estatal para Protección infantil.

La actriz que interpreta a Zulekha en la película Terra Bitter

Como vimos en los avances de Terra Amara, también en el episodio que se emitirá el jueves 12 de octubre veremos a la bella heroína como la campeona definitiva. Zuleija. Su personaje es uno de los personajes más queridos de las series turcas. Serán sus dotes de actuación, será su atractiva belleza, la actriz. Media Luna Altinbilk Ha encantado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo.

nacido en Esmirna LEl 11 de febrero de 1991 mostró una gran pasión por la actuación desde temprana edad e inmediatamente trabajó en teatro. De adulta, tras licenciarse en economía empresarial, estudió interpretación e inmediatamente después comenzó su carrera en televisión.

En casa, es decir, en Turquía, era muy famosa por sus apariciones en varias series de televisión, mientras que en el extranjero era prácticamente desconocida hasta la exitosa película de fantasía Terra Amara.

El pasado mes de mayo vino a Italia como invitada de la Galería Verissimo y concedió una entrevista a Silvia Toffanen.

Zuleija Reveló otras curiosidades sobre su vida personal. Dijo que ya no está soltera, pero que está felizmente comprometida. Mehmet Jan Uzun A quien ama entrañablemente y a quien también considera su pareja y mejor amiga. No sabemos si los dos viven juntos actualmente o no.

Helal también dijo que sueña con ser madre, pero que por el momento no se siente lista para dar este gran paso, pues está muy concentrada en su trabajo como actriz y en su creciente carrera.

Ama mucho Italia y sueña con aprender nuestro idioma y actuar en una película italiana en el futuro.

Como explica en su página oficial de Instagram, la actriz tiene una gran pasión por los animales, especialmente los caballos y su querido amigo de cuatro patas llamado Júpiter.

Helal tiene una relación maravillosa con su familia, especialmente con su padre, quien a menudo publica fotos con ella en su página.

En cuanto a su vida privada, es bastante conservadora y no le gusta compartir fotos de su actual pareja, Mehmet Can Uzun.