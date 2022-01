“Porque tengo miedo”, y sale del estudio – Libero Quotidiano

El error de Bassetti. La cantautora Bovia, no convencida por el facsímil, es invitada de Massimo Giletti en Non è l’Arena. El autor de Crush Children do oh hace un mes dio positivo por Covid y el profesor Nino Cartabellotta, presidente de la Fundación Gimbe, lo molestó al citar la letra de su canción más famosa.

Bovia se identifica hoy como «No Covid vax» y después de escuchar nuevamente la canción de actualidad de Matteo Bassetti, Fabrizio Brigliasco y Andrea Crisanti bromearon: «Entre las razones por las que me aterra recibir esta vacuna aquí, sigues diciendo que esa es la única manera, allí son también estas actitudes de los médicos, eso no se debe subestimar, porque el médico pierde su credibilidad”.

«No me sorprendería – concluyó el artista lombardo – si los viera en el festival de Sanremo con la cinta verde, porque sería Sanremo verde, y cantaron ‘Puedes correr…’, Hola Massimo soy dejando.» Bofia se despide de repente, se levanta del taburete y sale de la oficina.

Para que conste, Gilletti organizó un enfrentamiento cara a cara entre Bovia y Cartapelota, pero el profesor se negó. «Él me dijo, ‘¿Qué voy a hacer?’, Bofia tiene una actitud y no la puedo cambiar», reveló la conductora. El músico comentó tajante: «Estoy decepcionado, es una señal…».