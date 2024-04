¿Por qué la nueva ayuda estadounidense a Ucrania no será un punto de inflexión en la guerra?

Entrevista de Fanpage.it con el analista militar ruso Dmitry Kuznets: “Por el momento, sólo llegarán 12 mil millones de armas y municiones, como en 2023”. El conflicto seguirá siendo un «conflicto de desgaste». Pero las nuevas armas «mejorarán las posiciones de Ucrania». Pero los rusos no intentarán el ataque final: “Les falta calidad para hacerlo”.

Más de 60 mil millones. Ucrania «sólo podrá contar inmediatamente con aproximadamente 12 mil millones de dólares en armas». El paquete aprobado por la Cámara estadounidense tiene como objetivo principal abastecer los depósitos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. De los cuales Kiev no podrá disponer de suministros adicionales excepto en un futuro próximo. Por ahora, “esta ayuda mejorará gradualmente la situación tan crítica en la que se encuentran los ucranianos”. Pero “definitivamente no es A Cambiador de juego«.

a'El experto en defensa Dmitry Kuznetsk Ha estado cubriendo la guerra de Ucrania desde el día de la invasión, hace más de dos años. Escribió sobre esto principalmente para el periódico en línea. Medusa. Duda que las cosas puedan cambiar tan rápidamente de un modo u otro en un conflicto. Esto no significa que la reanudación de la ayuda estadounidense a Ucrania carezca de importancia. lejos de ahi. Pero lo cierto es que los problemas que enfrenta Kiev no se resolverán todos de golpe. Así como los límites organizativos de las fuerzas dominantes de Rusia impiden que el Kremlin cambie su estrategia y asesta un golpe decisivo al enemigo antes de que se desplieguen nuevas armas.

Evaluamos la situación con Dmitry Kuznets por videoconferencia desde Riga.

Dmitri Kuznetsk

Más de sesenta mil millones es una buena cantidad. ¿Cuáles son los cambios en los frentes ucranianos?

Pero no son 60 mil millones. Su número es de poco más de 12 mil millones. De hecho, sólo una parte del paquete, menos de una cuarta parte, está destinada a que Ucrania compre directamente armas y municiones. El resto es para reponer las existencias de material de guerra en los almacenes estadounidenses (los detalles del paquete de ayuda incluyen: 13.800 millones de dólares – incluidos los costes logísticos – para que Ucrania compre armas y 9.000 millones de dólares para ayudar a la economía de Kiev en forma de ayuda no reembolsable) . Préstamos: el resto está destinado al arsenal estadounidense, del que otras armas podrían llegar a Ucrania sólo en el futuro, editor.)

¿Llegarán realmente suficientes armas y municiones?

Es difícil de decir. Pero como indicación, basta considerar que estos suministros están en línea con los asignados por Estados Unidos a Ucrania durante 2023: el equivalente en realidad a unos 12 mil millones de dólares en armas. Esta es también la cantidad de armas que pueden llegar instantáneamente ahora. Se espera que luego se entreguen otros envíos desde almacenes estadounidenses que se repondrán gracias al paquete que acaba de aprobar la Cámara de Representantes. Pero pasarán muchos meses antes de que este material llegue al teatro de guerra.

¿Hay frecuentes retrasos en la llegada de las armas que Washington pretende enviar a Ucrania?

Daré solo un ejemplo: en 2022 se firmaron contratos para el suministro a Kiev de bombas de pequeño diámetro producidas por Boeing. Bueno, sólo en los últimos días han estado disponibles (la Gbu-39 Sdb, una bomba guiada deslizante de 139 kg que puede caber debajo de los fuselajes de los aviones no tripulados de combate, así como en los cazas F-22 y F-35). ). Lanzagranadas – que la Fuerza Aérea de Ucrania no tiene -, ed.).

¿Qué armas necesitan más las fuerzas armadas de Kiev?

La situación es realmente muy crítica. Existe una necesidad inmediata de munición de artillería, especialmente para piezas de 155 mm (como los obuses M777 suministrados desde el primer año de la guerra por la OTAN, ed.). Naturalmente, se necesitaban de inmediato sistemas de defensa antiaérea. Proteger ciudades, infraestructuras y reservas de ataques aéreos.

¿Permitirá el hecho de que los suministros lleguen pronto a los ucranianos recurrir inmediatamente a sus reservas para reforzar las líneas?

«Mejorar» es una palabra importante. Los ucranianos se encuentran en estos momentos en una situación muy difícil, especialmente en el frente de Avdiivka. Pero llegan armas y municiones por valor de 12.000 millones de dólares. Al menos estos llegarán pronto. Podrían partir, desde Estados Unidos o desde bases de la OTAN en Europa, tan pronto como el día después de que el Senado estadounidense apruebe el paquete (previsto para esta semana, editor). Sólo tardará una semana en desplegarse en Ucrania. La rapidez en la gestión de este suministro es crucial.

¿Pero son suficientes las armas? ¿Y los hombres? La superioridad rusa es clara incluso en este sentido.

La cuestión de la escasez de personal militar provocó interminables protestas y discusiones en la Verjovna Rada. Al final se aprobó la nueva ley de movilización (que reduce la edad de reclutamiento de 27 a 25 años y suprime el requisito de baja después de 36 meses, editor): llegarán nuevos soldados. Pero llevará tiempo establecer las conexiones entre departamentos y líneas de mando que hagan efectiva su inclusión.

Entendemos que el tan esperado “paquete de 60 mil millones de dólares” no es exactamente un punto de inflexión capaz de cambiar el rumbo de la guerra.

Servirá como una ayuda capaz de reactivar parcialmente a las fuerzas ucranianas de la situación extremadamente crítica en la que se encuentran. La crisis durará algunos meses, pero la ayuda estadounidense permitirá aliviarla gradualmente y fortalecer los frentes. Mientras tanto, puede ser inevitable que parte del territorio sea cedido a las fuerzas rusas. En una guerra que seguirá siendo una guerra de desgaste, una guerra de desgaste.

El Kremlin admiraba la guerra de desgaste y esperaba agotar a Ucrania y Occidente, confiando en agotar los suministros militares de Kiev. La aprobación del paquete de ayuda estadounidense es una especie de fracaso de esta estrategia. En este punto, ¿podría Rusia lanzar un ataque para cerrar el partido?

Es posible que el Kremlin quiera cambiar su estrategia. Pero las fuerzas armadas rusas no tienen las herramientas necesarias para librar una guerra distinta a la que están librando. Aunque es frecuente, avanza unos cientos de metros por día. Carece de la calidad organizativa necesaria para aplastar al enemigo. No se pueden hacer fluir recursos sin que los ucranianos se den cuenta y los golpeen. Gracias sobre todo a los drones que te permiten seguir los movimientos de tu oponente. Los drones kamikaze son capaces de destruir incluso vehículos blindados enemigos. Esto es lo que sucedió y está sucediendo incluso mientras se espera la ayuda estadounidense.

Entonces, ¿no espera que los rusos ataquen con todas sus fuerzas en los próximos días, antes de que lleguen las nuevas armas ucranianas?

Espero una continuación de la ofensiva que están llevando a cabo actualmente las fuerzas rusas, pero ningún cambio en la intensidad de su acción. Seguirán avanzando lentamente, intentando eliminar las reservas ucranianas. Sin embargo, mantenga un nivel de actividad generalmente limitado. No podrán hacer mucho antes de que lleguen las armas y municiones del paquete estadounidense. Después de eso, el ataque ruso tendrá más problemas.

¿Qué pasa con los problemas internos en Ucrania? ¿Son la corrupción, la organización y la moral entre la población -por no hablar de los soldados- los elementos que siguen afectando negativamente a la resistencia en Kiev? ¿Ha mejorado la situación con los cambios en el liderazgo militar y político decididos por el presidente Zelensky?

No creo que haya cambiado mucho. Estos son los obstáculos que aún persisten. El problema no son los responsables del ejército y la política. El problema surge en gran medida del hecho de que el año pasado la gente en Kiev creía que podían ganar la guerra con un contraataque rápido. Como sabemos, no funcionó. Muchos nodos organizacionales creados debido a una confianza errónea aún no han sido seleccionados en este ataque. Sin mencionar que el fracaso de esa operación provocó el cese de la ayuda militar estadounidense y una disminución del compromiso europeo. Justo cuando más se necesitaba el apoyo.