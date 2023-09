¿Por qué es mejor evitar los arándanos con plátanos?

La fórmula mantiene alta la absorción de flavanol

Según las recomendaciones de la Academia Americana de Nutrición y Dietética se debe consumir 400 a 600 miligramos de flavanoles al día Para la salud del corazón y el buen metabolismo. Para hacerlo mejor, los investigadores sugieren preparar jugos Combine frutas ricas en flavanol como bayas, peras y manzanas. Con otros ingredientes que tienen baja actividad PPO y por lo tanto no reducen la absorción de flavanoles, p.e. Piña, naranja o mango. “Si quieres dejar tus PPO tranquilas e inactivas, come la fruta cortada y con cáscara, sin licuar y poco después de cortarla; Que, entre otras cosas, también muestra Benefíciate de la carga glucémica Es más cómodo que el zumo», aconseja Erzegovesi. Por supuesto, los plátanos añaden dulzura y hacen los batidos cremosos, no es fácil renunciar a ellos: «Si realmente no quieres sacrificar el delicioso efecto plátano del batido – aconseja el nutricionista – Agrega el jugo de un limón a la fruta. Antes de empezar a mezclarlo. Otra cosa importante: la leche también reduce la biodisponibilidad de los polifenoles, por lo que es mejor tampoco agregarla a los batidos porque, a diferencia de los PPO, el jugo de limón no desactiva el efecto quelante de la leche sobre los polifenoles.