Harry y Meghan en público: estrategia para silenciar los rumores de divorcio

Los rumores que quieren Harry Y megan Al borde del divorcio por diferencias personales irreconciliables, sufrieron un revés repentino y temporal en agosto de 2023. De hecho, los duques volvieron a aparecer dos veces ante el público, sonrientes y aparentemente felices, tras un largo silencio lleno de inferencias mediáticas y conjeturas. . ¿Qué mejor manera de demostrarle al mundo entero que todo está bien y al mismo tiempo enfatizar la supuesta unidad de la pareja frente a una prensa maliciosa y mentirosa? Sin embargo, nuevos eventos públicos podrían convertirse en otra fuente de incertidumbre. Muchos se preguntan si la actitud intrigante de los Sussex es realmente una prueba de su amor o una estrategia de persuasión hábilmente orquestada.

Diferentes ambiciones.

El matrimonio entre Harry y Meghan había terminado, la duquesa quería centrarse únicamente en su carrera, y su marido, con sus sobresaltos y quejas, se iba a convertir en su clásico “bola y cadena”. La sombra que bloquea la luz del éxito. Sin embargo, el duque está considerando regresar a Londres y volver a conectarse con su familia biológica y, según Dame Colin Campbell, ya se ha puesto en contacto con abogados. Abogado de divorcios. Incluso pasó mucho tiempo solo en el Bungalow San Vicente, cerca de Montecito, donde «Se refugia» Mantenerse alejado de Meghan y no escuchar sus supuestas recriminaciones. «Ya no tienen las mismas ambiciones». «, escribió el Telégrafo.

Ni confirmación ni desmentido. Sólo rumores de que Harry y Meghan intentaron arrasar volviendo, semanas después, a aparecer juntos en dos ocasiones. El primero se remonta al 3 de agosto, víspera del 42 cumpleaños de la duquesa. el sussex Publicaron un video de 2 minutos y 40 segundos en el que se sientan uno al lado del otro en el jardín de su villa en Montecito. La pareja, sonriente y con mirada cómplice, se dejó fotografiar mientras contactaban con los ganadores del Youth Power Fund for Responsible Technology. Es una asociación que apoya el uso responsable de las nuevas tecnologías y proyectos juveniles en este campo. La Fundación Archewell es miembro fundador.

El vídeo no fue suficiente para calmar los rumores sobre un posible divorcio. Algunos creen que la evidencia del fracaso del matrimonio estará en la inminente partida de Harry.África. Sin embargo, una fuente dijo a la revista Ok: «Está bien, Harry irá solo a África, pero es un viaje de negocios». De hecho, se espera que el príncipe filme un documental sobre el continente, pero de momento no se han filtrado más detalles sobre este tema.

Pero el 4 de agosto de 2023, se vio a los Duques cenando con amigos en un popular y lujoso restaurante italiano de la ciudad. montecito«Las Tres Lunas». Parece que al final de la velada, el príncipe dijo a sus invitados: «¿Megan y yo? Nunca pensé en dejarnos». . Sin embargo, algunos clientes que se encontraban presentes en el restaurante en ese mismo momento habían descrito las expresiones relajadas y felices de la pareja. «Buen Juego» .

Además de las apariciones públicas, también hay un nuevo proyecto para los duques de Sussex: producir la película de Netflix basada en la novela «Encuéntrame en el lago» de Carly Fortune. Una historia muy similar a la vida de Harry y Meghan, empezando por el destino de la madre del héroe, quien murió en un accidente automovilístico que recuerda lo sucedido. Princesa Diana En el Túnel de Alma.

Sin embargo, Harry y Meghan no convencen del todo

Para Harry y Meghan, asistir es la forma más directa y sencilla de desmentir los rumores de un supuesto divorcio. Sólo necesitas saber cómo aprovechar el poder.imagen. Las palabras, por ejemplo un memorando redactado por un portavoz, no tendrán el mismo impacto informativo. Además, responder a los chismes era un reconocimiento de interés, llamémoslo así: los duques de Sussex iban a demostrar al mundo entero que les afectaban los chismes, que los tenían en cuenta bajándose de su pedestal, el necesidad de responder, confiando así de alguna manera en la opinión de los demás.

Por otro lado, la imagen lo dice todo (o al menos todo lo que quiero decir). duques Quieren decírselo a la gente) sin tener que utilizar palabras. Indirectamente, como si de un mensaje entre líneas se tratara. El observador puede hacerse una idea de lo que vio, pero no tendrá evidencia de que su interpretación sea correcta.

De hecho, mirando el vídeo de la iniciativa benéfica, o las fotografías en el restaurante Tre Lune, nadie podría confirmar con certeza la teoría de que se trata de una iniciativa. estrategiaPero tampoco podría negarlo. Por eso, todo lo que hacen los duques de Sussex para ahuyentar los rumores nunca resulta del todo convincente. Siempre hay dudas que nos mantienen suspendidos entre la verdad y la mentira. En esta etapa, los expertos en lenguaje corporal desempeñan su papel, intentando “leer” las imágenes, para comprender qué “comunica” el comportamiento de Harry y Meghan. Todo lo que la pareja no dice con palabras.

«Posible tensión»

La experta en lenguaje corporal Jodi James analizó el vídeo en el que yo duques de sussex Los premios a la tecnología responsable de los ganadores del Youth Power Fund y sus conclusiones, reveladas por el Mirror, no son muy optimistas: «Harry y Meghan están tan llenos de sonrisas en este clip que parecen padres emocionados inclinados sobre sus teléfonos mientras responden la primera llamada de su hijo que se fue de casa para ir a la universidad». Los dos expertos explicaron, «Se sientan uno cerca del otro con el teléfono entre ellos y cambian de posición varias veces». pero «No hubo contacto físico entre los dos en el clip, ni siquiera se intercambiaron miradas». faltará por completo «contacto visual» James señaló . «En un momento, Meghan mira hacia abajo mientras escucha al orador y sus ojos parecen comenzar a elevarse, pero su mirada vuelve a bajar antes de llegar a los ojos de Harry». Judy James está segura: «Hay pequeños signos de estrés potencial».

Meghan Markle cumple 42 años: insultando a la corona en su cumpleaños

«Preocupado» Harry.

Habrá más pruebas de «Voltaje» Del que habló Judy James. El 8 de agosto llegó el príncipe Harry Tokio Para seguir un partido de polo benéfico por la Cumbre de Valores Deportivos Isps-Edición Especial junto a su amigo Ignacio Figueras. En fotografías y vídeos tomados en el aeropuerto de Haneda, el duque parecía tranquilo y sonriente, pero incluso en ese estado James había encontrado pequeñas pero claras señales de que algo no iba bien.

Siempre en el espejoexperto El anunció: “El lenguaje corporal en estas tomas es intenso, lo que sugiere que Harry heredó de su madre Diana el rasgo distintivo de expresiones faciales cambiantes y contradictorias y emociones que pueden fluctuar o revertirse. [andando] De la felicidad a la tristeza profunda en un instante. Las sonrisas de Diana se habrían desvanecido tan pronto como la miráramos y aquí las sonrisas de Harry hacen lo mismo. No parecía haber ninguna expresión que pudiera fijarse en su rostro, y pasó de una mirada relajada y alegre a una mirada preocupada y atormentada en un instante.

¿Es esta fluctuación constante de expresiones y sentimientos encontrada por Judy James en realidad un espejo de la ansiedad del príncipe, o es simplemente un rasgo de personalidad que refleja los sentimientos más urgentes, vinculados al contexto de un momento particular? Imposible decirlo. Incluso si estos cambios repentinos están relacionados con los sentimientos más profundos de Harry, nadie puede afirmar con seguridad (pero sí negar) que se derivan de una crisis con… megan.