Por qué el Papa Francisco no vio la final del Mundial entre Argentina y Francia – Corriere.it

La razón se remonta a una promesa que le hice a Madonna en 1990: la televisión no es para mí, como dejó claro hace siete años. Sin embargo, no se puede descartar que lo mantuvieran al tanto del desarrollo del partido.

como pretenden Los vídeos que circulan durante estas horas en las redes socialesEl domingo, los argentinos estaban pegados a la tele para ver lo que no podían perderse Final del Mundial de Qatar contra Francia. el exponente más famoso, papa franciscoSin embargo, fue una excepción. ¿Compromisos institucionales impostergables? No: un Le prometió a Madonna no volver a ver la televisión hace 32 añosExactamente una semana después de la derrota de la Albiceleste ante Alemania en Italia 90. La prometí a la Virgen del Carmen la noche del 15 de julio de 1990le dijo al periódico La Voz del Pueblo

En mayo de 2015. Agregó que la tele no es mía.

Resultados de la Guardia Suiza No sé cuánto contribuyó la decepción del fútbol reciente a que tomara una decisión tan drástica. Lo que se ha confirmado desde entonces. Nunca vuelve sobre sus pasosAl menos por motivos futbolísticos. De hecho, reveló en la misma entrevista que desde entonces no ha visto ni un partido. san lorenzo de almagrosu equipo favorito, pero aún tiene Encargado por la Guardia Suiza Para enviar resultados de torneos y organizarlos semanalmente.. Sin embargo, eso no significaba que no tuviera la oportunidad de recibir noticias en tiempo real sobre el desarrollo del partido. A raíz de la final de Brasil 2014 (mucho más lamentable), por ejemplo, el maestro de ceremonias papal Guillermo Karcher Se refiere a radio del plataEl Papa fue informado sobre el partido, pero dijo que no lo vería debido a la neutralidad. Todavía lo mantenemos informado sobre el negocio.. READ Cambio de fecha: Kvaratskhelia - Juventus en manos de Sarri

Antecedente de Pío XI Al mismo tiempo, no se puede descartar que Francisco haya seguido el encuentro por radio: que sepamos, la transmisión por aire no forma parte de su compromiso con María. viceversa, Como un gran aficionado al fútbol. Es imposible no sentir al menos un nivel mínimo de satisfacción en el aprendizaje El éxito de los fuegos artificiales de Messi y sus compañeros en el Lusail Stadium. solo para Pío XIAnteriormente, pasó a convertirse en campeón mundial bajo la apariencia del Pontífice. Nacido en Desio (Monza Brianza) en 1857, ayudó mucho Doble éxito de Italia Vittorio Pozzo en 1934 y 1938. Así que en 2026 Bergoglio tendrá la posibilidad de igualarlo. Por supuesto, si Dios quiere.

© Reproducción Reservada