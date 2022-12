Choo-Choo Charles, análisis – Multiplayer.it

Tenemos que darnos cuenta de que la idea detrás del juego puede parecer interesante, y en ese sentido no es de extrañar que esté en lo más alto de las listas de espectadores de Twitch. Pero detrás de este fenómeno, ¿realmente esconde algo bueno? Si está interesado en saber qué sucede con su constante persecución por parte de la versión demoníaca y asesina de Thomas the Tank Engine, venga con nosotros a Reseña de Choo-Choo Charles un equipo independiente cuyo éxito no tiene explicación.

El panorama indie de los últimos años nos ha hecho descubrir muchas joyas, trabajos desarrollados por un puñado de gente con mucho talento que son capaces de crear un juego excelente incluso con pocos recursos disponibles. Sin embargo, en algunos casos, un indie en particular se destaca no por sus cualidades, sino por las ideas locas que ofrece.

Aunque se trate de un horror que centra todos sus cartuchos en una fórmula de juego bastante original, Choo-Choo Charles no rehuye contar Historia , donde juegas como un aspirante a museo que busca una nueva atracción para mostrar en su colección. Una oportunidad para obtener una pieza única se encuentra en la isla de Aranearum, cuyos habitantes se ven amenazados por Charles, un monstruo que parece un extraño híbrido de mitad tren y mitad araña. Después de todo, ¿quién no respondería positivamente a una oferta tan tentadora?

La locomotora, como ya se mencionó, personifica la única posibilidad de sobrevivir a los ataques de Charles, a quien no se le puede hacer frente de ninguna manera a pie. L’ exploración Así continúa siempre por los caminos que atraviesan la isla, porque nunca es buena idea desviarse de la única herramienta que garantiza la supervivencia del protagonista. Mirar a tu alrededor y visitar los diversos puntos de interés en Aranearum asegurará que no solo te encuentres con NPC, sino que también obtengas chatarra, una moneda del juego que se puede usar para reparar o mejorar las estadísticas de la locomotora, como el daño, la velocidad y la resistencia a Charles. ataques. La chatarra se recibe principalmente al completar misiones secundarias ofrecidas por los residentes, pero se obtiene más al explorar estructuras repartidas por todo el mundo del juego.

llegué al destino



Más dócil en los minutos iniciales que Choo-Choo Charles, y es aún más inquietante hacia el final: ¿no tiene este tren diabólico mejores cosas que hacer?

La isla está plagada de amenazas mortales para el jugador, pero nunca se respira esa angustia que debería caracterizar a cualquier película de terror que se precie. Esto se debe no solo al diseño de los antagonistas, que es más ridículo que aterrador, sino también aSin repercusiones reales Juego terminado. Morir, por ejemplo, solo hace que se pierda una cantidad muy pequeña de escombros, mientras que los rescates son muy indulgentes y el jugador nunca se siente realmente en peligro.

Por ejemplo, durante nuestra prueba, muere dentro de una mina después de recolectar huevos, perseguido por los secuaces de Warren; Después de un período de reaparición, nos dimos cuenta de que ya teníamos el objeto en stock sin tener que duplicar la sección, debido al guardado automático que se colocó a la salida de la mina. Esto rompe todo tipo de dificultades dentro de Choo-Choo Charles, casi empujando un Ignora la mecánica de sigilo del juego., el único que añadía un mínimo de variedad a la continuación del ascenso y descenso del mapa sobre una locomotora. Sin mencionar que las peleas son insignificantes y aburridas, y se vuelven tediosas después de las primeras veces que tratas con Charles. Los hitboxes no son muy precisos y la única dificultad que puedes tener es que el arma se sobrecaliente y quede vulnerable a los ataques de Charles durante unos segundos.



El único escenario que intenta ser más vagamente creativo en Choo-Choo Charles está representado por minas, que son diferentes entre sí pero pueden poner al jugador en más dificultades.

Casi te hace sonreír ver que las cosas más aterradoras de Choo-Choo Charles no son los monstruos que hay dentro. realización artística Disfrutado por el juego, como la demostración hecha a partir de activos preseleccionados. En cuanto al rendimiento, el título funciona bastante bien, pero los enemigos no tienen animación facial mientras hablan, las criaturas poligonales se reducen al hueso y se repiten con continuidad, y toda la franja de iluminación es tan primitiva que crea fallas llamativas que rompen cualquier especie de inmersión. No se puede esperar más de una experiencia unipersonal, y sería injusto penalizar el juego por su impacto gráfico, pero el lado técnico de Choo-Choo Charles es solo la guinda de un enorme pastel de descuido y superficialidad que nos Estás dispuesto a no recomendarlo a nadie, ni siquiera a los fanáticos del terror apasionados por los trenes de juguete.