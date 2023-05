Por qué EE. UU. podría dejar de pagar el 1 de junio y qué significa eso

Estados Unidos podría declarar default el 1 de junio si el Congreso no llega a un acuerdo a tiempo. Puede significar que el gobierno central ya no puede pagar sus deudas ni proporcionar fondos para pensiones y otros servicios. Para evitar eso, demócratas y republicanos deben llegar a un acuerdo.

Estados Unidos puede declarar predeterminado dentro de unas pocas semanas. En concreto, el jueves 1 de junio. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha escrito una carta al Congreso de EE. UU., la segunda después de la primera enviada el 1 de mayo, pidiendo que se levante la prohibición de la acción parlamentaria para elevar el techo de la deuda. De lo contrario, podría haber graves consecuencias para la confianza de los consumidores y las empresas estadounidenses.

Ese es un límite oficial: «Todavía estimamos que es probable que el Tesoro No podrá cumplir con todas las obligaciones gubernamentales. A menos que el Congreso tome medidas para aumentar o suspender el límite de la deuda a principios de junio, posiblemente el 1 de junio”, escribió Yellen.

¿Qué es el techo de la deuda y por qué está atascado?

el techo de la deuda Es la cantidad máxima que el gobierno puede pedir prestado, por ley. Una especie de límite legal para la deuda pública. Regularmente, el Congreso debe votar para elevar este umbral o suspenderlo temporalmente. De esta manera, el gobierno puede pedir prestado dinero nuevo, pagar deudas anteriores y asumir todos los gastos necesarios para el funcionamiento del país.

La votación del techo de la deuda ocurre a intervalos bastante regulares, ya que los gobiernos de EE. UU. tienden a gastar más de lo que ingresan (la deuda pública ha aumentado en $ 7,8 billones bajo la administración de Donald Trump). Ahora, sin embargo, los republicanos y los demócratas se encuentran atrapados en una Negociaciones que duraron semanas no condujeron a nada. El tope está fijado actualmente en 31,4 billones de dólares, y desde principios de año —el tope se alcanzó en enero— el director ejecutivo de Biden ha recurrido a medidas contables “extraordinarias” para evitar sobrepasarlo.

El presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo hoy:no hemos terminadoPor otro lado, los republicanos exigen importantes recortes en el gasto público para darles derecho al voto, condición rechazada por los demócratas, quienes a su vez proponen medidas de contención fiscal que no satisfacen a los republicanos. Para McCarthy, incluso las reuniones de personal «no son productivas en absoluto». Mañana, el presidente Joe Biden se reunirá con él y otros líderes parlamentarios en la Casa Blanca: la segunda cumbre será en mayo.

¿Qué pasa si Estados Unidos entra en default?

La secretaria del Tesoro, Yellen, dio una fecha límite específica: tan pronto como el 1 de junio, las arcas del gobierno podrían encontrarse sin liquidez y sin la posibilidad de pedir prestado más dinero para cumplir con el techo de la deuda. A partir de ahora será cuestión de «días o semanas» Antes incluso de que las maniobras de contabilidad privada que se habían realizado hasta ese momento se desvanecieran y paralizaran al gobierno. La próxima semana, el Secretario brindará otra actualización al Congreso

Entre las medidas que se suspenderán en caso de impago se encuentran el pago del crédito fiscal por familias con hijos a 30 millones de familias, y el aplazamientoDesembolso de pensiones y medidas de asistencia social para 50 millones de personas mayores. Y estas son solo algunas de las medidas federales que requieren dinero del gobierno de Washington en Estados Unidos. Además, el incumplimiento también significa que Estados Unidos no puede pagar sus deudas, lo que puede tener un impacto muy negativo en los mercados financieros.

Lo mismo en un video compartido en las redes sociales. El presidente Biden hizo sonar la alarmaSería devastador para los Estados Unidos y, francamente, para el mundo entero. Habría una recesión, todo cambiaría. Realmente tendría un efecto profundo en la forma en que vivimos nuestras vidas. No descubriremos que nosotros mismos no somos vistos como los líderes económicos del mundo, y no podemos permitir que eso suceda. Es inimaginable. Ninguna persona seria, en ninguna de las partes, pensó que esta era una opción».

por defecto Nunca sucedió en la historia de EE.UU. El riesgo ya se había dado dos veces durante la administración de Barack Obama, en 2011 y 2013, pero en ambos casos se llegó a un acuerdo justo a tiempo.