Por qué Ecuador es el «tercer fuego» de Biden (y prefiere a Trump) | federico rampini

No hay dos sin tres. Quien escudriñó el horizonte en busca de La «tercera crisis internacional» de Joe Biden después de Ucrania y GazaQuizás estaba distraído. Ecuador encierra un brutal recordatorio de la realidad .

El tercer fuego de la era Biden lleva tiempo ardiendo, precedió a los otros dos y no esperó a la invasión de Putin en febrero de 2022 ni a la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023. Es un fuego mucho más cercano al Frontera americana. Mucho menos caos «extranjero» que el caos ruso-ucraniano o del Medio Oriente. Se corre el riesgo de aumentar las posibilidades de reelección de Donald Trump.

La frase típica para referirse al aislamiento de Trump -y no sólo a su aislamiento- es: «¿Por qué ampliamos nuestra presencia militar en tierras lejanas, enviamos ayuda a Kiev y mantenemos fuerzas en Europa y el Lejano Oriente, si ni siquiera somos capaces de garantizar nuestra presencia militar en Ucrania.» ¿Seguridad de nuestra frontera sur?

Esta lógica adquiere un nuevo significado con las imágenes que salen del Ecuador. En Washington, una escasa declaración del Departamento de Estado respondió a la última emergencia en Centroamérica de la siguiente manera: “Estados Unidos apoya al pueblo de Ecuador y está listo para brindar asistencia a su gobierno”. No mucho realmente. Especialmente si comparas esta declaración de unas pocas letras con Un torrente de declaraciones sobre Ucrania primero, luego sobre Israel y Gaza. O si comparamos al funcionario de nivel medio del departamento que transmitió esta declaración a los periódicos, con la diplomacia itinerante del Secretario de Estado Antony Blinken, que está ocupado yendo y viniendo entre Israel y varios países de Oriente Medio y Europa para mediar en la crisis palestina. conflicto.

sin embargo Desde Centroamérica, ríos de inmigrantes ilegales llegan a la frontera, Luego llegue a Nueva York, Boston, Chicago y Los Ángeles, o las llamadas “ciudades refugio”. (Abierto a inmigrantes ilegales que violen las mismas leyes federales), Los recursos municipales se utilizan al máximo para financiar la acogida y la asistencia.. La mayoría de los solicitantes de asilo que crean una sensación de inseguridad entre los votantes estadounidenses no son ni ucranianos ni palestinos. En cuanto a la crisis del fentanilo, la sustancia que hoy más contribuye a la matanza de drogadictos, los narcotraficantes del vecino sur siguen siendo los narcotraficantes (con materias primas fabricadas en China).

El «tercer fuego» de Biden lleva tiempo ardiendo, incluso ahora Washington no muestra en este frente la misma actividad que dedica a las crisis internacionales en teatros mucho más lejanos.. Una razón radica en los límites de aceptación de la ayuda estadounidense. Cuando el Departamento de Estado habla cautelosamente de “brindar asistencia al Gobierno de Ecuador”, debe quedar claro que el primer paso debe ser dado por este Gobierno de Ecuador para solicitar dicha asistencia. Es una pena que el Tío Sam aparezca como una persona evasiva cuando se dirige a intervenir en un país latinoamericano. Está el peso de la historia y existe un sentimiento antiyanqui generalizado al sur del Río Bravo, lo que limita el margen de maniobra de la Casa Blanca. La situación es muy diferente de la de Ucrania – ávida de ayuda occidental, gravemente desangrada y traumatizada por la agresión imperial de Moscú – o de Israel, que ha dependido durante muchas décadas de la ayuda militar de Washington. Pero para el ciudadano estadounidense promedio, la crisis en Ecuador plantea una amenaza a la seguridad mucho más concreta y tangible que los misiles de Putin contra Kiev o las masacres cometidas por Hamás.

Bret Stevens, uno de los observadores más destacados de la política exterior estadounidense, comienza su último artículo de opinión sobre… Los New York Times: “La administración Biden no está logrando controlar la inmigración ilegal desde su frontera sur. Es un completo fracaso. Beijing está tomando gradualmente el control del Mar de China MeridionalPor donde pasa una quinta parte del comercio mundial. Nadie detiene su progreso. Irán está enriqueciendo uranio y acercándose a las armas nucleares. El mundo casi no se da cuenta. Ucrania se está quedando sin municiones. El Congreso de Estados Unidos está demasiado dividido para salvar a un aliado. Los ataques de Hezbolá contra Israel desde el norte y los lanzados por los hutíes contra el transporte marítimo internacional amenazan Conduciendo a un conflicto mucho mayor en el Medio Orienteincluyendo potencialmente a Estados Unidos. Parece que nos deslizamos sin frenos.a».