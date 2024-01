Adiós a Telegram en Android: anuncio para usuarios escépticos

Hay malas noticias para los propietarios de dispositivos Android. Adiós Telegram, pronto dejará de estar disponible: este es el anuncio.

cable Sigue siendo una de las marcas premium en lo que a plataformas de mensajería se refiere. Pavel Durov, el principal antagonista de WhatsApp, ha logrado ganar reconocimiento en los últimos años porque Funciones y herramientas únicas De su tipo. Lo que nunca antes se había visto y que brinda a los consumidores la oportunidad de acceder a formas alternativas de comunicarse, buscar información, grupos, comunidades, etc.

Y 2024 podría ser el caso Otro año lleno de sorpresas Para todos los usuarios que habitualmente utilizan esta plataforma a diario. Pero, lamentablemente, no sólo de forma positiva. Resulta que, de hecho, la aplicación Telegram estará disponible pronto Dejará de funcionar en algunos dispositivos Android. Una tormenta de nieve para una sociedad que ahora tendrá que cambiar rápidamente sus hábitos.

Adiós a Telegram en estos dispositivos Android: ya pasó

Millones de usuarios se han visto obligados a decir adiós en los últimos días A la aplicación Telegram. que ya no se puede encontrar Algunos dispositivos Android Como sistema operativo. Es sin duda una elección sorprendente, también porque hasta hoy no se ha previsto nada y no se ha mencionado la posibilidad de eliminar la plataforma de mensajería. Una decisión que, de hecho, excluye a una gran parte de la sociedad.

Antes de que entres en pánico, No estamos hablando de teléfonos inteligentes. Afortunadamente, la mensajería móvil seguirá funcionando según lo previsto. Según informan varios usuarios, parece que ya no se puede acceder a la aplicación desde el sistema de infoentretenimiento. Android Auto. Un problema que ni siquiera te permite recibir notificaciones.

No está claro si se trata de un error o no, ya que algunos dispositivos, versiones de sistemas operativos, marcas de teléfonos inteligentes, etc. no tienen elementos comunes. La única pista es Telegrama versión 10.5.0, el último disponible. ¿Es este un error que debe corregirse? Más probable es que sí.

De hecho, algunos miembros de la comunidad en Reddit informaron haber hecho esto manualmente. Cambiar a Telegram 10.2.9 Y lo encontré nuevamente en el carrito de software de Android Auto. Veremos si llega alguno en los próximos días. Corrección de errores oficial Por parte de la compañía, para que todos los usuarios puedan volver a utilizar la aplicación con normalidad, incluso desde sus coches.