Por lo tanto, existe el riesgo de una oferta distorsionada

a La voz mayordurante el pruebas ciegas Se transmitió el 1 de febrero (Rai Uno), y no se mostró nada excepto en el escenario. Ronnie jones 85 años, estadounidense nacida en Springfield (Massachusetts) y entre las cantantes más originales y versátiles del panorama musical europeo. Antes de la actuación, aunque no era necesario porque tenía una carrera estelar a sus espaldas, se presentó diciendo que es un amante del soul, el blues y el gospel. Luego se fue al espectáculo, con Ronnie cantando Fábulas de Steve Wonder. Después de unos cinco segundos Loredana Berti y Gigi D’Alessio Se dieron la vuelta. Ricos y pobres le siguieron de cerca y poco después Clementino también pulsó el botón. Por otro lado, este talento no pasa desapercibido. Sin embargo, hay una discusión más amplia sobre las opciones para el programa dirigido por Antonella Clerici. Pero proceda en orden.

«Eres Ronnie Jones, nos peinamos en 1971. Llevamos 5 años juntos, 3 ensayos y 2 de gira. Hemos estado en los tribunales más de una vez por la escena de la desnudez total. Loredana recordó e inmediatamente reconoció al risueño animador estadounidense. Uninitiated Poetry es un musical de rock escrito por James Rado, Jerome Ragney (letra) y Galt McDermott (música). Representa uno de los productos más importantes de la contracultura hippie de los años 60. La primera versión italiana se mostró en el Teatro Sistina de Roma en 1970 y los artistas incluyeron a Ronnie Jones y Loredana Berti.

Just Jones y Loredana, sobre el escenario de La Voz Senior, decidieron entonces hacer un dúo improvisado sobre las notas de la influencer Disculpe, parece lo más difícil.Una de las canciones más famosas de Elton John a nivel mundial. Al final, Ronnie elige a su amigo, Bertie, para continuar con su carrera en el programa de talentos.

Competidor de clase ‘conocido’ en la carrera: Tiene sentido que un artista del calibre de Rooney participe en la competencia.? Una cosa es centrarse en los cantantes de «Meteorites» del pasado, quizás con algunos éxitos esporádicos a sus espaldas. También es una cosa compartir Directores como Beppe Quintale, que han hecho otra cosa en la vida y ahora disfrutan probando el canto. Otra cosa es equiparar a los «aficionados» que tienen más de sesenta años (muchos de ellos tienen un talento grandioso de todos modos) con un personaje como Jones. En definitiva, la amenaza de una carrera algo deformada está a la vuelta de la esquina. Esta es la razón por la que Rooney debería ser expulsado de los Clásicos por ‘exceso de talento’.