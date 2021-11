Por eso las excusas no son suficientes

Andrea Cerani, de 45 años, propietaria de un restaurante de Chiravalle (Ancona), aficionado a la Fiorentina de la región de Marche, que fue condenado ayer por violencia sexual por abusar sexualmente de la periodista Greta Picaglia de Tuscany TV el sábado pasado frente al estadio «Castellani» d’Empoli como participó en la transmisión en vivo con Tuscany TV al final del partido Empoli y Fiorentina.

El comisario de policía de Florencia, Filippo Santarelli, emitió ayer el Daspo, que entró en vigor hoy. La medida preventiva impide que Sirani ingrese a los estadios durante tres años. Andrea Sirani está siendo investigada por el Ministerio Público de Florencia como parte de una investigación que presume el delito de violencia sexual.

Temporalmente El presentador de televisión también fue suspendido, que subestimó lo sucedido.

«Me equivoqué y pido disculpas»

«No quería hablar con nadie, solo ir al auto, cometí un error y me disculpo: quiero conocerla, cuando sea posible, cuando ella quiera». Esto es lo que dijo Sirani, localízalo mosquito En Radio 24. «En casa me decían ‘¿Cómo te viene a la mente?'» Mi socio también lo dijo. Me conocen, saben que no soy una mala persona, pasamos por todos los dolores del mundo ”. Sobre ser acusado de escupir en la mano antes del acoso, el hombre dijo:“ Estaba tosiendo, no escupí . Algo así… ”Sirani habla de un» gesto de gillard «, pero las excusas no fueron suficientes para evitar la acción administrativa.

La diferencia entre acoso y violencia sexual

De hecho, subestimar lo sucedido es parte del problema. En efecto, el Tribunal Penal de Casación (Sentencia 27042/2010) ha sostenido que cualquier acto consistente en contacto físico (aunque sea transitorio o improvisado) constituye violencia sexual (artículo 609 bis StPO) si se comete entre el autor y el pasivo. del delito, o en todo caso la afectación del ámbito material de este último “y por tanto atenta contra la libertad de autodeterminación del agresor en su ámbito sexual”. Por esta razón, tocarse voluntariamente las nalgas, incluso si está encima de la ropa, constituye una violencia sexual más que un simple acoso sexual. En cuanto al acoso (artículo 660 del Código Penal italiano), se produce en presencia de expresiones obscenas de carácter sexual o actos de cortejo y agresión permanente no sexual.

Y no basta con decir que te “tocaste el culo como una broma”: la Sentencia 46218 del Tribunal de Casación de Casación de 12 de octubre de 2018, estipulaba también que “la intromisión violenta en el ámbito sexual de un sujeto, aunque ocurre.» «joci reasona» (a modo de broma) o con la intención de burlarse de la víctima, va más allá del mero acto de violencia privada y se cataloga como violencia sexual.

«Si se disculpa, este tipo hace lo mínimo», explica Greta Bocaglia, a quien entrevisté. Rainews. «Pero una disculpa en estos casos no es suficiente. La justicia debe seguir su curso y demostrar que este gesto vergonzoso está equivocado «.