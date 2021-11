BioShock 4, la filtración revela el título, la ubicación y mucho más

bioshock Es una historia amada por un gran número de jugadores, que en tres capítulos ha conseguido emocionar a miles de usuarios gracias a su jugabilidad y, sobre todo, a localizaciones verdaderamente sugerentes.

los primera trilogía De hecho, se convirtió en una secta religiosa en muy poco tiempo, tanto que la próxima vez Bioshock 4 Está claramente en la parte superior de la lista de títulos más esperados.

Lo que sabemos El episodio 4 debería contener los elementos de mundo abierto del episodio.con real Misiones secundarias Para completar una narrativa extensa. Aparentemente, un filtrador ahora ha revelado mucha otra información sobre el juego, incluido el supuesto título.

Como también mencioné jugador, cuenta Gorjeo OopsLeaks, el nombre lo dice todo, ha publicado lo que parece ser nueva información no oficial sobre el juego, que incluye Nombre temporal El viejo lema.

aparentemente titulado Aislamiento BioshockDe hecho, el desarrollo del juego tuvo que pasar años de desarrollo ileso, así como una emergencia de salud, lo que habría resultado en un cambio de nombre que aún no se ha revelado.

Pero no solo eso: el nuevo capítulo puede ambientarse en una nueva ciudad miserable de los no liberados, además de moverse gracias a su decididamente variedad y fuerza. Unreal Engine 5.

Quién sabe si se mostrará la «guerra» fantasma entre dos ciudades espejo, como el final Bioshock infinito Asiente suavemente.

A continuación, un tweet de información privilegiada:

#Bioshock Aislar (el título puede cambiar) variante del logotipo – Ambientado en una ciudad miserable recientemente aislada de la franquicia.

– Unreal Engine 5

– Desarrollado por veteranos de Irrational Games y personas que han trabajado en Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 y Deus Ex: MD

Anunciando el primer trimestre de 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK – Vaya, las fugas (oopsleaks) 17 de noviembre de 2021

Además de, aislamiento Estará en desarrollo por algunos veteranos de juegos callejeros Además de otros programadores que trabajaron en él Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 y Deus Ex: MD.

Finalmente el cuarto anuncio bioshock Debe suceder a más tardar Primer trimestre de 2022. Evidentemente, repetimos tomando esta información, que aún no ha sido confirmada oficialmente, con las proverbiales tenazas.

Mientras esperaba el nuevo capítulo, ya vi que un fan decidió recrear el primer capítulo inolvidable. Arnés de potencia del motor Unreal?