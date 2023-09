Pogba, no hay lesión sino viejos problemas: hasta ahora le ha costado a la Juve 60 mil euros el minuto | mercado

La niebla ha vuelto a rodear Pablo Pogba. El centrocampista francés paró sin abandonar el campo en la segunda parte del partido ante… Empoli En el que también marcó, aunque fue anulado por fuera de juego de Vlahovic. «Pogba sintió un tirón detrás del muslo». Allegri dijo inmediatamente después del partido. Las pruebas a las que me sometí hoy demostraron que no había lesiones, sólo una sobrecarga. Sin embargo, las buenas noticias no bastan para alegrar el horizonte del centrocampista francés.



Viejos problemas – Primero la rodilla, al principio no la operaron, luego sí. Luego los cuádriceps. Luego pasó el verano trabajando en el lateral, fortaleciendo músculos y recuperando confianza en el campo y con el balón. Finalmente, de vuelta al terreno de juego, lo más tarde posible, lo que provocó el parón ante el Empoli Cuando todo parecía ir bien, Pogba cayó en viejos problemas y pensamientos. La presión adicional está ahí y, a pesar de la ausencia de una lesión, el camino para volver al campo y aumentar el tiempo de juego da grandes pasos hacia atrás.

¡Qué costo! – A medida que volvemos al terreno, comienzan a surgir nuevamente problemas presupuestarios que están estrechamente relacionados con una compra que poco a poco ha pasado de ser un éxito a un fracaso. Comprado oficialmente a cero y con sólo comisiones, anualmente gracias a su rico salario de 8 millones de euros netos (10,5 con el decreto de crecimiento total) influye en el presupuesto en 11,1 millones de euros. Durante 14 meses en la Juventus, jugó sólo 213 minutos. De hecho, Pogba le ha costado hasta ahora a la Juventus en revisión de gastos y con grandes dificultades presupuestarias más de 60.000 euros por minuto. El sacrificio debe realizarse antes del 30 de junio, y si las sirenas árabes continúan defendiéndolo, la Juve puede esperarlo esta vez.