Bajar de peso comiendo más comida: Suena una tontería pero es posible | Los expertos en nutrición sorprenden a todos

Aprenda a perder peso comiendo más. Simplemente hágalo de la manera correcta y siga las reglas correctas para volver a ponerse en forma rápidamente.

Cuando se trata de dietas para adelgazar, las palabras nunca parecen ser suficientes. De hecho, los estudios en este sentido se suceden constantemente, dando lugar siempre a nuevos descubrimientos y modificaciones en la forma en que nos alimentamos. En los últimos años, por ejemplo, ha sido necesario dejar de contar calorías.

y todo por come más. De hecho, parece que perder peso no es la cantidad de calorías que consumes, sino la calidad de lo que comes lo que importa. Por supuesto, exceder sus necesidades calóricas personales siempre conducirá a un aumento de peso, pero ese número no lo es todo. de lo contrario, Aprende a comer bien y de forma equilibrada Puede mejorar las cosas, ayudándole a sentirse lleno y perder peso sin muchos sacrificios.

Cómo perder peso comiendo más: reglas a seguir

Partimos del supuesto de que para comer bien es muy importante tener una buena educación nutricional y una cierta información básica sobre las propiedades de los alimentos. Por lo tanto puede ser útil tener estos conceptos Contacta con un nutricionista El cual explica cada parte de su programa, permitiéndote así obtener las bases básicas de una alimentación saludable. La clave para vivir sin hacer dieta es aprender a comer sano y hacerlo de por vida. Esto incluye la posibilidad de comer más. Evidentemente esto no significa comer pasta en exceso o comida rápida, pero Elige alimentos saludables Que contienen menos calorías por la misma cantidad de calorías y te dejan sentir mucho más lleno.

De hecho, cien calorías dadas a un goloso no tendrán el mismo efecto que cien calorías dadas a una rebanada de pan integral con mantequilla de maní. Esto se debe a que el primero aumentaría la insulina (también conocida como la hormona que engorda) mientras que el segundo la mantiene estable. La diferencia es que la presencia de fibra, proteínas y grasas buenas al hornear con crema de maní supera dramáticamente a los postres elaborados en lugar de solo azúcares.

a Una regla que se puede aplicar a cualquier alimento., llegando al límite de consumir más sin engordar e incluso obteniendo un efecto adelgazante. Por eso, la pasta integral en lugar de la pasta blanca puede marcar la diferencia. Lo mismo ocurre con una ración de pescado o carne blanca en sustitución de la carne roja. La fruta será más voluminosa que el postre y una ensalada con buenas proteínas y grasas saciará más que un pequeño sándwich. Todos los trucos que sólo necesitas aprender, quizás con las reglas japonesas para perder peso y mantenerlo. ¿Resultados? La vida ya no está a dieta. Y sin sentir hambre. Todo mientras logras la mayor energía y pérdida de peso que siempre has deseado.