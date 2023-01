Plusvalías, para la Juventus: 15 puntos de penalización. La decisión del Tribunal de Apelación de la Federación Internacional de Côte d’Ivoire anula la solicitud de la fiscalía

Quince puntos de penalización. Es la picadura sexy que él decide. Tribunal Federal de Apelaciones de higo contra la Juventus porqueproblema de ganancias de capitalUna pena muy superior a la solicitada por el Ministerio Público giuseppe chenque se detuvo en nueve puntos. Los jueces deportivos decidieron reabrir la demanda, que concluyó el 27 de mayo conperdón Nueve clubes de la carga de hacer plusvalías imaginarias. Pero solo contra el club blanquinegro: Sampdoria, Empoli, Génova, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli y el «viejo» Novara se justifican. El Ministerio Público Federal había pedido la nulidad parcial de dicha sentencia por “Nueva evidencia«: Es decir, las obras llegaron de Turín, Relacionadoinvestigación de prismaesta vista andrea agnelli y ex líderes en juventus Acusado acusado (entre otras cosas) de Contabilidad falsa. La sanción tiene efecto inmediato, sin perjuicio de la posibilidad de que el club del Torino pueda hacerlo apelación – dentro de los treinta días siguientes a la publicación de los motivos – al Consejo de Garantía de Coni. Así bajan los bianconeri De 37 a 22 puntos En la clasificación de la liga italiana, descenso Del tercero al undécimo puestoA la par de Empoli y Bologna, muy lejos de las posiciones conducentes a la clasificación para la Copa de Europa.

La sesión comenzó antes de la 1:00 p. m. del viernes y ahora está se acabó Unas 17, mientras que el veredicto llegó a las 21. Además de la sentencia, el tribunal encabezado por Mario Luigi Torsello impuso una prohibición de actividades dentro de la FIFA (con pedido de extenderla a UEFA y FIFA) dos años y medio Al exdirector deportivo de la Juventus fabio paraticiyo Dos años al ex presidente andrea agnelli Y ex miembro de la junta Mauricio Arrivabeneyo un año y cuatro meses a ds actual Federico Cherubini Y para ocho meses a pavel nedvedTambién es ex miembro de la junta. También a este respecto, los jueces fueron más rigurosos que la fiscalía: la solicitud fue de 16 meses para Agnelli, veinte meses y diez días para Paracci, diez meses para Cherubini, 12 meses para Nedved y Arrivabene. en contra de otras compañías Preocupados, sin embargo, se han solicitado multas menores. Al mismo tiempo, la tendencia de los llamados «maniobras salariales”, que la Juventus aplicó, según la fiscalía de Turín, en las temporadas 2019/20 y 2020/21 para falsear los balances: en este caso, que nada tiene que ver con las plusvalías, la medida deportiva comienza desde cero Y pronto el Fiscal General Cheney puede pedir Remisión de la empresa y sus directores.

a Sigue la audiencia El nuevo presidente de la Juventus también estuvo en contacto desde Turín, gianluca ferrero. Además de los abogados, estuvo presente el director deportivo Cherubini. También está conectado Paratici, ahora técnico del Tottenham. Juventus FC depositó A memoria defensivocon posiciones ya expresadas y reafirmadas: Llamamiento”Inaceptableporque no concurren, en el caso de que se trata, las condiciones para la aplicación de este recurso excepcional”, a saber “hechos el nuevo“, de conformidad con el principio que establece que “nadie será juzgado ni condenado bajo la jurisdicción de un Estado por un delito cometido por él ya ha sido absuelto o condenado después de una sentencia firme de conformidad con la ley y el procedimiento penal de ese Estado”(ne bis en sí mismo). El memorándum decía: «Esta prohibición constituye una Principio básico del ordenamiento jurídico italiano, aprobado por el Tribunal Constitucional, que, como es bien sabido, ha aplicado plenamente las indicaciones interpretativas sobre la materia recibidas de los tribunales europeos. Mauricio cosa bonitaY David Calle Jorge Y Nicolás oppa Y admitieron que, según las “orientaciones de la jurisprudencia deportiva (…), el Instituto de Casación Según el art. 63 Del Código de Justicia Deportiva, no se infringirá la prohibición Duplicar como arriba Tampoco sería incompatible con el Código de Justicia de Coni”, pero pidieron a los jueces que se involucren en una “renovación e integralidad”. reflexión Sobre el tema”, superando esta interpretación.