El nuevo DLC de Dragon Ball Z: Kakarot es una excelente oportunidad para revivir uno de los capítulos menos conocidos de la obra de Akira Toriyama y en este Dragon Ball Z: Kakarotto – Bardock – Revisión de Alone Against Fate Te diremos cómo se compara con el contenido adicional que lo precedió, A New Force Awakens (Parte 1 y Parte 2) y Trunks: The Warrior of Hope.

que luego se llamará Bardock: Alone Against Fate, pero la localización italiana respeta nuestra adaptación histórica, por lo que encontraremos a Bardock, el padre de Goku, en una breve campaña que adapta el OAV de 1990, Dragon Ball Z: Origins of the Legend, en un manera espectacular CyberConnect2. Esto significa que estamos lidiando con más Bardock… malo, digámoslo de esa manera, que los que se muestran en los flashbacks de la reciente película Dragon Ball Super: Broly.