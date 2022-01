PlayStation Store podría haber confirmado la llegada de la retrocompatibilidad – Nerd4.life

el Compatibilidad De juegos de PS1, PS2 y PS3 ps5 Es un tema muy sincero y discutido y Tienda Playstation Es posible que haya confirmado su llegada gracias a lo que para muchos parece ser un error de no coincidencia.

Jordan Middler de Video Games Chronicles publicó en Twitter una imagen de PS Store de PS5 que muestra el ícono de la tienda de Dead or Alive 5 para PS3. ¿Qué sucede contigo? el el precio 7,99 libras. Los juegos de PS3 en oferta no suelen tener la última generación de consolas Sony, ya que no se pueden comprar.

Comentando su publicación, así han llegado más testimonios sobre juegos de PS3 que han sido vistos con precios en PS5.

Para algunos, esto es una señal de que Sony pronto lanzará la compatibilidad con versiones anteriores, dando más indicaciones ya que está en desarrollo. Por ejemplo, una patente reciente firmada por Mark Cerny, el ingeniero de sistemas de PS4 y PS5.

Sin embargo, también hay quienes piensan que puede ser un archivo falla de softwareAdemás, ya se ha manifestado en los últimos años. Por ejemplo, en 2017, la versión para PS2 de Persona 3 se incluyó por error, aunque sin precio.

¿cuál es la verdad? Difícil de decir. Seguro sony Moviéndose entre bastidores para dar a conocer algunas noticias en el sector de servicios. Se ha hablado durante algún tiempo sobre una nueva suscripción, cuyo nombre en código es Spartacus, que debería incluir PlayStation Plus y PlayStation Now, pero aún no hay nada oficial.

Solo queda esperar a las confirmaciones oficiales por parte de la compañía japonesa, de las que se rumorea que complicarán la situación en los próximos días.