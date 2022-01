Playstation Plus, gioco gratis agregado a febrero de 2022: el anuncio

Playstation Plus sorprende tutti gli abbonati con un juego en febrero de 2022, ecco il titolo e che tipo di scelta è stata fatta da Sony.

La Playstation Plus è senza dubbio tra gli abbonamenti che più sono sottoscritti in tutto il mondo per quanto concerne i videogiocatori. E’ infatti il ​​​​tipo di servizio fondamentale per tutti coloro che hanno una PS4 o PS5, dato che soltanto sottoscrivendo questo tipo di offerta è possibile sbloccare a pieno il potenziale della console e ricevement acire anche che Alcuni dei quali assolutamente fondamentali.

Solo chi ha un cuenta activo può videogiocare en línea con amigos y altri giocatori. Così è possibile trarre il massimo dai propri giochi, in particolari quelli free-to-play, che in questo periodo abbondano. Con Playstation Plus è possibile poi avere dello spazio di archiviazione nel nube per i propri salvataggi, che possono così essere messi al sicuro e non gravare sulla memoria interna della console. C’è poi la possibilità di avere sconti esclusivi sullo store, pacchetti speciali mi prima che gli altri giocatori non possono avere. Oltre ai noti, ambiti e tanto chiacchierati giochi del mes.

Playstation Plus, agregado para febrero de 2022

I giochi di febbraio 2022 sono già stati annunciati e, a dire il vero, non tutti sono rimasti colpiti dai titoli selezionati per questo mese da Playstation, anzi. La maggioranza dell’utenza, come si vede sui social, sembra essere piuttosto scontenta di questo mese. Forse anche per questo Playstation ha decidido insertar un ulteriore videogioco gratis ai giochi Playstation Plus di febbraio 2022.

Ven a ver el video del mundo abierto de The Last of Us, c’è un ma. Purtroppo per tutti i nostri lettori, però, il gioco extra è destinato soltanto agli abbonati che vivono en Asia. Il titolo in questione è Corona de dragón Pro, una riedizione del famosissimo RPG uscito su PS4. Il titolo sta per essere regalato a tutti coloro che sono abbonati al Playstation Plus a febbraio 2022 e che sono residenti in un Paese dell’Asia.