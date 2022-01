Juventus, Kulusevski y Bentancur si avvicinano al Tottenham

La juventus è fra le squadre più attive in questa sessione di calciomercatoe dopo aver ufficializzato l’acquisto di Vlahovic lavora anche per un «restyling» del suo centrocampo.

L’asse più caldo al momento è quello con il tottenham: le due socialetà hanno intavolato una trattativa che dovrebbe portare in dote agli Spurs sia Rodrigo Bentancur che deja Kulusevski. Entrambi gli affari sono a un passo dalla concretizzazione. In entrata, i bianconeri pensano sempre a Denis Zakariacentrocampista svizzero per cui la Juventus cerca un’intesa con il Borussia Mönchengladbachdopo averla trovata con il calciatore ei suoi agenti.

Oferta Tottenham por Kulusevski

Il più recente agiornamento riguarda la situazione di Dejan Kulusevski. L’offerta del Tottenham, director general de il cui, Fabio Paraticifu colui che portò lo svedese a Torino, è arrivata a contingente 40 millones. La fórmula sarebe quella del prestito con obbligo di riscatto: un obbligo condizionato a parametri quali la clasificación en Champions degli Spurs y un número prefissato di presenze per il calciatore.

La situación de Bentancur

Rodrigo Bentancurviejo invece sembra ormai deciso a declinare l’offerta dell’Aston Villaprefiriendo vi proprio quella del tottenham. L’affre si concretizzerebbe con la formula del titolo definitivo, per una cifra complessiva intorno ai 25 miloni (19 di base fissa + 5 di bonus)la cifra ofrecida por el Aston Villacompresión de bonificación. Più probabile che le due operazioni si concretizzino indipendentemente l’una dall’altra.

Sta di fatto che entrambi i giocatori si avvicinano sempre di più al Tottenham: ultimi dettagli da limare e poi il doppio trasferimento si concretizzerà. Da considerar la cifra che la Juventus dovrà versare al Boca Juniors, il 30 por ciento del prezzo definitivo.

Fray Zakaria y Nandez

In entrata la Juventus continua a lavorare per assicurarsi già a gennaio Zakaria, en scadenza di contratto a giugno con il Borussia Moenchengladbach. La Juventus ha in pugno il giocatore, con cui è già stato trovato un principio di accordo sui termini del contrato. In attesa di definee le due partenze, i bianconeri continuano a tenere calda la «pista» che conduce a Nahitán Nández del Cagliari, con cui sarebbe possibile intavolare uno scambio che coinvolgerebbe anche Kaio Jorgeche andrebbe a rafforzare l’attacco dei sardi in prestito.