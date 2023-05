Plátanos verdes: ¿cuál es mejor? Beneficios que no esperas

¿Es mejor comer plátanos verdes o verdes? Seguro que todos nos hemos preguntado al respecto, pero ahora estamos recibiendo la respuesta de los expertos.

Los gustos no se discuten y ciertamente algunas personas prefieren las bananas ‘verdes’ y otras prefieren las bananas más maduras, más suaves y de colores brillantes. Sin embargo, existen diferencias nutricionales que dependen de la «vida» del plátano.

Además de las ganas de comerse a los dioses Frutas deliciosassabiendo que Qué contienen en las diferentes etapas de madurez Puede ser beneficioso para mejorar nuestro bienestar. claro que hay eso come la frutaestá claro que si no hay problemas de salud específicos, no puede hacer más que bien y Ayuda al cuerpo a deshacerse de muchas enfermedades..

¿Qué nutrientes contienen los plátanos?

Esta fruta «tropical», además de ser Disfrutado por todas las edades., entre los más cómodos de comer: no gotean, no ensucian las manos y te los puedes llevar a cualquier parte incluso sin envoltorio. no olvidemos eso Los plátanos también son perfectos cuando se cocinan.: en postres, en recetas saladas, con caramelo, o para hacer deliciosos helados.

También contienen muchas sustancias útiles que podemos resumir en esta lista:

magnesio (alrededor de 27 mg / 100 gramos), una sustancia que ayuda en el metabolismo energético y la síntesis de proteínas, y protege los músculos y el sistema nervioso, así como los huesos;

(alrededor de 27 mg / 100 gramos), una sustancia que ayuda en el metabolismo energético y la síntesis de proteínas, y protege los músculos y el sistema nervioso, así como los huesos; fosforoso (alrededor de 22 mg / 100 g) También interviene en el equilibrio y la salud de los huesos, los dientes e incluso el cerebro;

(alrededor de 22 mg / 100 g) También interviene en el equilibrio y la salud de los huesos, los dientes e incluso el cerebro; Vitamina C (aproximadamente 8,7 mg/100 gramos) Conocido por ayudar al sistema inmunológico, contribuir a una piel saludable y tener un efecto antioxidante;

(aproximadamente 8,7 mg/100 gramos) Conocido por ayudar al sistema inmunológico, contribuir a una piel saludable y tener un efecto antioxidante; vitamina B3 (aproximadamente 0,6 mg/100g) Vitamina esencial para muchas funciones del organismo y para el equilibrio hormonal;

(aproximadamente 0,6 mg/100g) Vitamina esencial para muchas funciones del organismo y para el equilibrio hormonal; vitamina a (alrededor de 3 µg/100 g) es necesario para proteger la vista y muchas otras funciones del organismo.

Plátanos verdes versus plátanos maduros: ¿cuál eliges?

Como se dijo al principio del artículo, Los que prefieren los plátanos verdes Probablemente no te moleste Sabor amargo y por la consistencia «fibrosa» del fruto en una etapa inicial de maduración. Los plátanos maduros se derriten en tu boca Y también dan sabor más dulce.

Sin embargo, independientemente de los sabores, Los plátanos verdes proporcionan diferentes cantidades de nutrientesasí podemos dirigir nuestra elección según la necesidad.

banana Inmaduro Brindan esa experiencia particular a las papilas gustativas porque Contiene menos azúcares simples. , y por lo tanto más digerible; También daños graves sentirse lleno Por lo tanto, es preferido por aquellos que están a dieta.

Brindan esa experiencia particular a las papilas gustativas porque , y por lo tanto más digerible; También daños graves Por lo tanto, es preferido por aquellos que están a dieta. banana maduro Soy más azucarado Pero aún Más digerible que inmaduro Y más susceptibles a la integración por el cuerpo. también proporcionan Más antioxidantes.

Todo lo que queda es elegir su plátano favorito en función de sus necesidades nutricionales y de sabor.