El ex náufrago ataca tras despedirse de la famosa isla

marina la rosa Ataca, de nuevo, contra Alessandro Cecchi Paoni. Ganador anterior de Hermano mayor y compañíaisla famosaPublicó una larga publicación en Instagram, respondiendo a las polémicas planteadas por quienes la atacaron por comentarios sensacionalistas contra algunos de los marginados actuales. Eso es lo que él dijo.

¿Isola, Cecchi Paone cavan después de dejar el reality show? Lo que escribió en Internet.

Alessandro Cecchi Pawnee y Simone Antolini dejaron Isola dei Famosi: qué pasó

«Escribí un par de cosas en Twitter (que no es una red social que frecuento) y de inmediato me convertí en la villana injusta y, para variar, perra», dijo. «Más bien, te invitaría a cambiar tu punto de vista, y las opiniones -añade- Pawnee, por ejemplo, me parece una persona terrible. La diferencia es que muchos piensan así, pero yo lo digo».

Sobre el Caldonazoo: «Natalie es tan hermosa y flaquita..porque es cierto que ahí no se come nada y al final del trimestre yo también pesaba 46 kilos y estaba seca y fea (no es casualidad que sarcásticamente dijera que era una cobarde loca) pero Lo volvería a hacer 100 veces y le hice el chiste a las Prótesis no porque haya que criticarlas (cada quien hace lo que quiere con su cuerpo y la cirugía de por vida sí) sino porque los senos, ahora que son tan delgados, se notan más que antes y tu también lo crees, lo acabo de decir».

Él explica sobre Gianmaria: «Es un chico lindo, con un gran cabello, una sonrisa con dientes perfectos, blancos y dentados, pero no veo (por el momento) nada más. Vamos, di ahora que tú tampoco lo crees».

