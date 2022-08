Phil Spencer elogia a Naughty Dog por sus opciones de accesibilidad – Nerd4.life

phil spencerjefe de la división de Xbox en Microsoft, felicitó al equipo en perro obediente Muchas de las opciones de accesibilidad incluidas en El último de nosotros parte 1.

«Es realmente impresionante ver el compromiso de Naughty Dog con la accesibilidad. El estudio continúa innovando de un juego a otro, haciendo que sus títulos sean más accesibles para más jugadores. El trabajo de Neil Druckman y el equipo es una inspiración». Dice Phil Spencer. tweet, publicado dentro de la publicación de Naughty Dog que ofrece más de 60 opciones de accesibilidad de la nueva versión de The Last of Us Part 1.

La respuesta de Naughty Dog sigue:

«Estamos satisfechos con el progreso que nuestros talentosos desarrolladores han logrado en términos de accesibilidad y seguir buscando nuevas formas de hacer que los juegos sean más accesibles es un esfuerzo de toda la industria. ¡Muchas gracias!»

Microsoft Xbox siempre ha estado a la vanguardia para hacer que el medio de juego sea accesible para los jugadores con discapacidades físicas. El ejemplo más claro de estos esfuerzos es Xbox Adaptive Controller, una consola modular altamente personalizable diseñada para satisfacer cualquier necesidad.

En los últimos años, los equipos de PlayStation Studios también han aumentado su interés por el tema de la accesibilidad. Los ejemplos incluyen Horizon Forbidden West y Ratchet & Clank: Rift Apart, así como God of War: Ragnarok, que incluirá más de 60 opciones personalizadas.