Palermo-Ascoli 2-3, Bucchi: «Excelente partido, creamos muchas ocasiones. ¿Sarik? No sé cómo terminará» – picenotime

entrenador de Ascoli Christian Bocchi Habló en la sala de prensa del estadio «Barbera» al término del partido que le ganó al Palermo en la tercera jornada del campeonato de segunda división.

«Quería hacer un buen trabajo. Era un partido importante para nosotros, el pasado y las eliminatorias jugadas aquí con Triestina no tienen nada que ver. Fui seguidor de Palermo después de que nos eliminaron. Hicimos un excelente juego, restringimos a Palermo que tiene jugadores rápidos y técnicos en los espacios, tratamos de quedarnos cortos y no dar profundidad. Hicimos tres goles, creamos muchas ocasiones y dimos en el poste. En términos de dinámica de juego y puntuación nos lo merecíamos en mi opinión. Palermo es un equipo fuerte, trajo jugadores de primer nivel al segundo tiempo y es un plantel importante para tomar forma. No fue fácil ganar en un gran estadio con una gran multitud, incluidos nuestros fanáticos que han recorrido un largo camino y nos han apoyado maravillosamente. Estos son los partidos y contextos donde necesitas mostrar calidad y personalidad y lo logramos – Dijo Bokshi. Perdón por dos paradas en el balón inactivo donde no fuimos cuidadosos y luchamos con ambos goles. En la portería del Segre no entendimos lo dispuesto en el etiquetado y hubo un error de comunicación. Palermo es un equipo muy fuerte, y eso lo hemos visto también con los cambios. Es un equipo que va tomando forma, es un equipo brillante y sobre todo al principio de la temporada, jugadores tan rápidos se vuelven una espina clavada. Conseguimos contenerlos. Dije que estos son los juegos que debemos jugar y tratar de ganar, para disfrutar. En presencia de un numeroso público y también frente al nuestro, era necesario tocar para él. Y en ese sentido, también, hemos dado un pequeño paso adelante. Trajimos a Sarik convencido para desenganchar (Risas, editor). Darío desde el comienzo de nuestra carrera ha estado hablando mucho, son situaciones que también viví cuando jugaba. Son tiempos difíciles y hemos preferido dejarlo un momento en silencio, el mercado cierra en unos días. Dario siempre ha sido un profesional perfecto con nosotros, este caso confuso me ha tentado a no usarlo mientras espero el desarrollo. Dependerá de las empresas o de quién esté en medio de las negociaciones, no sé cómo terminará«.