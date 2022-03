“Petróleo ruso, el embargo europeo ya está en vigor. Precios cerca del máximo »- Corriere.it

“El petróleo ruso representa el 10% de nuestras importaciones -dice Claudio Spinacci, presidente de Unem, la Unión de Energía para la Movilidad, el antiguo sindicato petrolero italiano-. Por el momento no es difícil reemplazarlo. Rusia es el tercer productor de petróleo con 11 millones de barriles diarios después de Estados Unidos y Arabia Saudita Pero es el segundo exportador más grande del mundo después de Arabia Saudita. En la práctica, Rusia exporta el 50% del petróleo que produce, algo más de 5 millones de barriles diarios. De estos, un millón y medio van a China. Está claro que si el petróleo ruso que Occidente ya no compra (unos 4 millones de barriles diarios, entonces) Si no hubiera encontrado una salida en el mercado mundial, habría habido un aumento de los precios».