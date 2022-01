Petróleo: cae tras registro, pero podría subir a $90 – última hora

(ANSA) – Roma 23 de enero – El crudo cerró a la baja el viernes (WTI -0,48% a $85,14 el barril y Brent -0,55% a $87,89 el barril) pero la tendencia alcista no parece haber terminado. De hecho, el oro negro alcanzó un nuevo máximo ($87,21 y el crudo Brent $89,84) el pasado 19 de enero ante la ola de un aumento inesperado en los inventarios semanales de EE. día después Uno. Por el feriado del pasado lunes, luego de la normal toma de utilidades por parte de los inversionistas, quienes decidieron monetizar las ganancias.



Desde octubre de 2014, el crudo no cruza el umbral de los 87 dólares (WTI) y los 89,8 dólares (Brent), y según los analistas podría seguir subiendo, siempre que las lesiones por el Covid 19 no vuelvan a frenarlo. Raza. En particular, para este año, la cifra de sala de operaciones del crudo Brent está entre $80 y $90 el barril, mientras que el WTI se mantendrá un poco más bajo como siempre. (Relación comercial).