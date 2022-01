Alex perde la sfida ma…

Diretta Amici 21 puntata 23 gennaio 2022, comentar en vivo

Serena si esibisce davanti agli occhi di Todaró, che ancora una volta gasta parole al miele per la ballerina di Amici: “Per me è magnetica, forte e passionale, ma anche elegante. Un lugar para mí. Da Serena a Christian, Alessandra Celentano vede luci e ombre. Todaró, invece, è contento e pasta. «Ha lavorato molto sui suoi difetti, è migliorato tanto». Non ha tutti i torti il ​​​​professore di Amici, anche se tende ad essere troppo benevolo nei confronti dei suoi allievi. Nuove Scaramucce Tra Rudy Zerby y Alex, rimproverato dal suo insegnante per aver a suo dire sbeffeggiato un concorrente sfidante. La Cuccarini stuzzica Zerbi e gli consegna una corona: “Perché gli dev’essere caduta…”, ironizza la professoressa.

Alex, dunque, va en sfida. “Ma non ho mai detto di essere più bravo di altri”, ribadisce il ragazzo. Il maestro Pennino lo valuta nel confronto con il cantante, calma, en un enfrentamiento su Ed Sheeran. “Calma ha messo qualcosa in più”, dice el maestro Pennino. Alex, quindi, perde la sfida ma Zerbi lo salva, sperando abbia imparato la lezione. (Aggiornamento de Jacopo D’Antuono)

Albe incanta col suo singolo

Incerto el futuro de mattia anuncio amigos 21. Il ballerino vuole tornare al cento per cento per sfidare i suoi avversari, Raimondo Todaró dice che è disposto ad aspettarlo tutto il tempo necessario, mentre Alessandra Celentano non è dello stesso avviso. Si esibiscono diversi ballerini, che partecipano al casting indetto dalla professoressa. In due gruppi, la Celentano individua due potenziali candidati per fare il loro ingresso nella scuola di Amici. Si torna al canto, ripartendo da albe che canta ‘Prima di te’. Lui ei suoi compagni, come accaduto la scorsa settimana, possono esibirsi davanti ad alcune radio che possono decidere di passare i singoli a rotazioni sui canali principali per i prossimi sette giorni. Il suo singolo viene scelto da RDS tra gli applausi del pubblico. (Aggiornamento de Jacopo D’Antuono)

Scontro Todaro-Celentano su Mattia

La situación de Mattia Spacca y los profesores de Amici. Raimondo Todaró è arrabbiato con Alessandra Celentano perché a suo dire avrebbe voluto mandarlo fuori strada sul regolamento del programma. Voleva convencer che potesse cambiare un mio studente. Le ho detto che sarà qui da vent’anni ma io mica sono rinco*lionito». Botta e risposta en estudio tra Todaró y Celentano, con quest’ultima che gli risponde per le rime: “Lo so bene che non posso farlo ma sarebe bene si prendesse una responsabilità. Non si può stare qui a scaldare il banco». Mattia ha tolto smalti e anelli e Todaro è deluso perché il ragazzo ha assecondato un desiderio della Celentano, che intanto ha aperto un casting di nuovi ballerini per sostituire Mattia (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Rea eliminata da Amici 21

Verdadero è ultima in classifica e rischia l’eliminazione ma la palla passa a Rudy Zerbi. Il suo insegnante, evidentemente, non ritiene che sia il caso di farle proseguire il suo percorso ad Amici 21. La De Filippi prova ad addolcire la pillola nei confronti della diciottenne, che è oficialmente eliminata: Esistono i tempi e questo non è l’unico posto per diventare cantanti. Ho visto gente esplodere e non altrove. Ultimo venne ai casting e fu bocciato. Oggi riempie gli stadi. Si esplode non sempre quando si viene da Amici, tu hai sicuramente talento, ma va tirato fuori nel momento giusto. “Sono stati cinque mesi fantastici della mia vita e mi sono molto divertita”, dice Rea prima di salutare i suoi compagni tra gli abbracci. (Aggiornamento de Jacopo D’Antuono)

Gerry Scotti prende en giro Luigi

“Questi ragazzi mi prendono tanto”dic gerry scotti prima di assegnare un 7,5 ad Albe che ha proposto una cover del brano Io Canto di Laura Pausini. Sissi incanta l’ospite della De Filippi con la portada di Quando, di Pino Daniele. “La tua è una bellissima storia”, afirma Gerry Scotti. E si va avanti con Rea, per un’altra esibizione che – come per gli altri concorrenti – vuole raccontare un pezzo del proprio percorso dentro e fuori da amigos 21. E in questo caso Gerry Scotti, pur non rivelando il voto per motivi di regolamento, ritiene di essere rimasto molto più colpito ora, dal vivo durante la diretta, che nelle registrazioni.

A chiudere la manche delle cover ci pensa Luigi, con un rifacimento de La Mia Storia tra le dita. Scotti lo prende in giro per il ciuffo, ma sembra davvero colpito. “Quando vengo qui ringiovanisco di vent’anni…”, la palabra del conductor. “Vi auguro il meglio”, chiude tra i saluti ei complementi della sua amica De Filippi: “Para mí Gerry è un pozzo di conoscenza”. la classifica delle cover vede all’ultimo posto Rea, che rischia l’eliminazione. Il destino della cantante finisce nelle mani dei professori. (Aggiornamento de Jacopo D’Antuono)

Comunicación crítica Gerry Scotti

Anuncio de portada Si parte con la gara Amici, ospite speciale per la valutazioni delle esibizioni il mitico gerry scotti. “Con la vostra arte mostrate la vostra piccola grande vita. Vi dico che dovete colpirmi con il vostro carattere. Darò voti alti a chi mi colpirà di più. Siete stati una bellissima colonna sonora della mia serata, vi ho già ascoltato più di una volta“, racconta il simpatico conduttore. Alex apre le danze, scegliendo la canzone Uomini Soli.

gerry scotti gli dà 8. Prosega Aisha, che prende 7,5. Spazio poi a Crítico, che riesce ad emozionare il conduttore, che gli dà 8,5, momentaneamente primo nella classifica delle cover. Si continua con le esibizioni, toca al figlio d’arte LDA. Gerry Scotti si sta rivelando di manica larga, ma LDA supera tutti e prende 9. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Amici 21, anticipazioni puntata 23 gennaio 2022

Oggi, domenica 23 gennaio, torna su Canale 5 l’attesissimo appuntamento con amigos 21, il talento condotto da María de Filippi. La corsa al serale è ormai ufficialmente iniziata e, stando alle anticipazioni, proprio oggi verranno consegnate tutte le ambite maglie che consentono l’accesso alla fase finale. Com’è noto, le puntate della domenica sono registrate qualche giorno prima, è per questo che possiamo già anticiparvi che oggi tutti riusciranno ad ottenere la maglia del serale.

Ciò non vuol dire però che questa sia la formazione ufficiale di amigos 21 che vedremo a marzo: i ragazzi dovranno infatti confermarla settimana dopo settimane attraverso probe, sfide e rendimento scolastico. Nella puntata di oggi non mancheranno poi ospiti: in studio ci sarà Gerry Scotti y Franco126 che presenterà il suo nuovo singolo.

Amici 21: scontri, nuovo eliminato e maglie del serale

amigos 21 torna oggi con nuove e determinati sfide. La scorsa settimana molti dei ragazzi hanno dovuto abbandonare la scuola alla fine di sfide e classifiche e lo stesso accadrà anche oggi. Sara Proprio gerry scotti, questa volta, a stilare la classifica dei cantanti dopo le esibizioni in studio. Anche questa volta, Rudy Zerbi ha chiesto alla produzione che la somma delle classifiche indichi un cantante ultimo in classifica da eliminare direttamente. Tra ciò che accade in studio e le precedente classifiche (fatte anche nel corso della settimana) sarà Rea ​​​​a dover abbandonare la scuola definitivamente.

Spazio, poi, anche ad altri confronti : ci sarà la sfida tra Alex y Calma voluta sempre da ruddy; ci sarà la conferma per la maglia per Albe y Cosmary e, ancora, la decisione della maestra Celentano per Mattia. Il ballerino di latino, ancora infortunato, verrà messo a dura prova dalla maestra che ha deciso di selezionare alcuni ballerini di latino da poter sostituire a lui. Questo scatenerà non pochi dissapori in studio.

Una puntata spettacolare con un grande OSPITE che ci farà cantare tutti: Franco126! Non vediamo l’ora e voi? Vi aspettiamo DOMANI alle 14.00 su Canale 5! 🎤🎶#Amici21 pic.twitter.com/41Xq61BgkW — Amici Oficial (@AmiciUfficiale) 22 de enero de 2022

