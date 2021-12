Perugia mantiene apretada al ama de llaves

Perugia, 02 de diciembre de 2021

Champions League, debut sub-agudo: Perugia se mantiene cerca del factor campo

Alessandro Micheletto en un ataque al muro del ex-Gianelli y Soleil (foto de Panda)

El debut de temporada de Trentino Folli en la Liga de Campeones CEV no satisface a Trentino Folli. El inicio de la undécima participación en los máximos de la Copa Continental coincidió con un revés en el PalaBarton de Perugia; De hecho, el anfitrión Sir Sikuma Monini aseguró el partido válido para la primera ronda del Grupo E de la competencia esta noche con un marcador de 3-0, saltando instantáneamente a la cima de la clasificación (el lugar será compartido con Fenerbahce).

Generoso y mortal, Trentino Itas aún lamentaba no quedarse en el partido hasta al menos el cuarto set, durante un partido tan incierto y luchó por dos sets. Giallobl mantuvo bien el campo en el primer período, perdiendo el contacto con el oponente solo en las etapas finales, luego mostraron un gran carácter en el tercer partido también. Kaczyski y sus compañeros de equipo perdieron mal el segundo set, y también se encontraron muy atrás en el siguiente set, pero pudieron regresar a la cima de 18-24 a 23-24 antes de dejar paso a sus oponentes. A pesar de las esperadas dificultades en la recepción, el equipo de Trentino logró sin embargo brindar momentos de buen voleibol, que pasó principalmente en manos de Micheletto y Lavia, los únicos amarillos y azules que terminaron el partido con números dobles: 14 puntos para Alessandro con un as. . Y bloque, 10 para Daniele con 45% en la cuadrícula y bloque. La remontada de Podrascanin también fue positiva: 5 bolas ganadoras con una puntuación del 62% en la primera mitad.

A continuación se muestra el marcador del primer partido del Grupo E del escenario principal de la UEFA Champions League 2022 que se jugó esta noche en el PalaBarton de Perugia.

Sir Sicoma Monini Perugia – Trentino Itas 3-0

(25-21, 25-18, 25-23)

Sir Sicoma Monini: Anderson 10, Ricci 4, Rychlicki 8, Leon 20, Solé 8, Giannelli 4, Colaci (L); Plotnitsky, Ter Horst. Ne Dardzans, Travica, Russo, Piccinelli, Mengozzi Todos. Nikola Grbic.

Trentino Etas: Sbertoli 2, Kaziyski 5, Lisinac 6, Lavia 10, Michieletto 14, Podrascanin 5, Zenger (L); Spiruto. Ni Dehere, Cavuto, Biennale, Albergati, De Angelis. Pastores Angelo Lorenzetti.

el revisor: Gerotodoros de Atenas (Grecia) y Adler de Budapest (Hungría).

duración fija: 26 ‘, 24’, 30 ‘; Tot 1 x 20 ‘e.

Nota: 2039 espectadores. Sir Sicoma Monini: 8 bloqueos, 10 ases, 14 errores de servicio, 3 errores de acción, 47% de ataque, 50% (25%) de recepción. Trentino Itas: 4 tapones, 4 ases, 11 faltas de servicio, 7 faltas de acción, 42% de ataque, 47% (18%) de recepción. Mvp Lyon.

