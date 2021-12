23 espartanos asesinados con una sola bala de francotirador en un video increíble

aura infinita Fue una escena de grabación bastante absurda, grabada en video por la YouTuber japonesa Sakana, quien la hizo. Elimina a 23 espartanos juntos Con Un disparo de S7 Sniper Rifle, el clásico rifle de francotirador de la serie en su nueva versión.

Obviamente, el modo está «construido» específicamente para poder hacer VideoEsta no es una acción de juego real, sigue siendo realmente intrigante, especialmente porque demuestra un efecto de física en Halo Infinite que es algo tonto y puede ser cierto, incluso si es realmente difícil obtener comentarios reales en el juego.

Colocando, no sin un efecto algo cómico, hasta 23 Spartans en una fila, todos prolijamente dispuestos uno detrás del otro, Skanna se colocó en la parte superior de la fila y con un golpe preciso en la cabeza. Fue eliminado con este único disparo. Los 23 jugadores juntos. En la práctica, el S7 Sniper Rifle no parece encontrar ningún obstáculo en su trayectoria, al menos en lo que respecta a los cuerpos de los enemigos: es capaz de penetrar y golpear de forma consecutiva hasta el final de la carrera (o hasta 23) Spartans. , no se sabe por el momento si podemos seguir adelante).

La comedia es bastante divertida y podría allanar el camino para más interpretaciones de la bala mágica para rifle de francotirador Halo Infinite, además una de las armas históricas y más famosas de la serie, que no ha cambiado mucho en el nuevo capítulo, salvo algunos detalles nuevos.

Por lo demás, hemos visto que la lista de objetivos revela la cantidad de misiones de campaña de Halo Infinite, siendo el título en cuestión el juego más esperado de diciembre de 2021 por los editores y lectores de Multiplayer.it.