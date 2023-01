Persona 3 Portable, un repaso a los juegos RPG que cambiaron la serie Atlus

En la versión móvil de Persona 3, el jugador puede elegir si quiere ser un protagonista masculino, como en la versión original de PlayStation 2, o una protagonista femenina: la elección no es solo estética, ya que cambia algunos aspectos de la narrativa y la jugabilidad. allá el héroe de la historia Muestra naturalidad e ironía en conversaciones de opción múltiple y puede relacionarse con diferentes personajes secundarios que su contraparte masculina. En resumen, es el tipo de campaña adicional que vale la pena jugar, quizás en el modo New Game + para descubrir todas las diferencias entre las dos historias.

Juega entre el pasado y el presente



Persona 3 Portable tendremos que explorar un laberinto procedimental llamado Tartarus

Si la historia de Persona 3 continúa impresionándonos incluso después de tantos años, nuestro problema con esta conversión es precisamente esa secuela portátil, que es una elección controvertida en varios aspectos. Dado lo que es, esta versión es bastante fiel a la iteración propuesta en la PSP hace más de diez años: Atlus se ha limitado a agregar algunas características convenientes como guardado rápido y ajustes. precisión de los modelos 3DY, al hacerlo, inevitablemente aplastó la presentación visual final, víctima de esa brecha entre los modelos poligonales y los fondos 2D más borrosos a los que nos hemos acostumbrado un poco en los últimos años, comenzando con los de Final Fantasy Enix de Square. Entonces, si excluimos la mencionada adición del idioma italiano, El contenido sigue siendo el mismo.por lo que aquellos que ya han jugado Persona 3 en PSP pueden saltarse esta versión sin problemas.

Sin embargo, son los distintos contenidos adicionales -como la campaña de la heroína femenina, los niveles de dificultad adicionales y toda una serie de escalas y mejoras en la calidad de vida- los que hacen de esta versión, en cierto sentido, la mejor en términos de jugabilidad, Persona 3 portátil. Quédate Una especie de versión truncada. En comparación con la versión original de PlayStation 2, porque se ve privada no solo de las bellas animaciones cinematográficas, que también se habrían implementado en esta versión, sino también de toda la parte de exploración fuera de las mazmorras, reemplazada por pantallas de apuntar y hacer clic que hacer mucho más novelas visuales.



Persona 3 Portable, en esta versión apuntas y haces clic para interactuar con escenarios y personajes

Esta solución definitivamente interrumpe la sensación de inmersión del jugador, incluso si la exploración en el original no estaba tan estructurada como en títulos posteriores y, a la larga, era monótona. Sin embargo, la posibilidad de exploración en tercera persona sigue ahí. Lima, el laberinto de procedimientos que aparece en Gekkoukan durante la Hora Oscura, que el jugador debe escalar a lo largo del año escolar para llegar al final de la aventura. Aquí Persona 3 Portable, aunque ya ha mejorado en la jugabilidad en comparación con el primer lanzamiento de 2006 con la introducción de nuevas mecánicas y equilibrios, muestra el lado y todas las limitaciones del antiguo juego de rol. la sistema de combate Es práctico, pero también más soso que los títulos posteriores, y Tartarus, con su tejido de carriles aleatorios, no es exactamente el más divertido de navegar.

Persona 3 todavía tiene eso componente estratégico A los fanáticos de la serie Atlus les encantará: podemos vencer a nuevos personajes y luego fusionarlos en Velvet Room en la presencia habitual de Igor, desbloqueando entidades cada vez más poderosas o, en cualquier caso, más adecuadas para nuestros propósitos. Las características de Velvet Room son obviamente más limitadas que en iteraciones posteriores de la serie, pero aún permite una variedad de estrategias.



Persona 3 es un juego de combate por turnos portátil, estratégico y desafiante.

Persona 3 sigue siendo portátil hoy Juego de rol típicopero la tercera vez que jugamos, aunque hayan pasado muchos años, tenemos que darnos cuenta de que ha envejecido mal en comparación con, digamos, siempre excelente y fresco. Persona 4 dorado. Seguimos ante un relanzamiento, no un remake, pero es una pena que Atlus no haya aprovechado para presentar un título más completo, añadiendo, por ejemplo, los contenidos de Persona 3 FES.

Para los que no saben, Persona 3 EDF Era una especie de DLC -un disco adicional para PlayStation 2, de hecho- que se ofrecía en el resto del mundo en una especie de paquete único que incluía la campaña original, denominada The Journey, y contenido adicional: un campaña de bonificación real, The Answer, que completó La historia sigue el desgarrador final de Persona 3, cerrando el círculo en muchos personajes. La jugabilidad de The Answer fue objetable de varias maneras, pero la narrativa valió la pena; Sin embargo, con el paso del tiempo, Atlus parece haber confirmado canon de Persona 3 Portable, ignorando lo dicho en The Answer, y eligiendo volver a proponer esta versión en 2023 parece confirmar la decisión tomada en ese momento.