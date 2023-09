¿Pero quién te preguntó?

Corista Estefania Orlandoentre los ex campeones de la quinta edición de Gf Vip, es invitado Casa ChéHabla sobre la nueva edición de Hermano mayorDefensa con espada desenvainada Beatriz Luzzi Y agrediendo al cocinero de la casa, Rosie Chen.

«También tuvimos a María Teresa Rota que hizo todo por todos y fue nominada a tiempo. Esto no quiere decir que si cocinas para todos y nadie te menciona no te debas sentir mal. En cualquier caso, todos somos capaces». de preparar un plato de pasta para que no necesitemos una cuidadora, porque luego ella decide qué comer y cuándo… pero cualquier pizzero, ¡vamos!”