«¡¿Pero es cantante ?!» termina mal

entre Anna Bettinelli Y Lorella Cuccarini acaba mal. Alta tensión en el estudio de Amici en el episodio emitido el 30 de marzo. La discusión surgió a raíz de un desafío a duelo entre Martina y Meda. Comenzamos inmediatamente desafiando y chocando entre los entrenadores. Meda desafía a Martina a las melodías de «Io canto» en la versión de Laura Pausini, todo sin el uso de ninguna ayuda vocal para evaluar las habilidades de canto del alumno de Amici.

Bettinelli utiliza tonos fuertes: “Midas ¿Eres cantante? No te quejes. Se trata de una pieza nueva que se canta a capella durante cincuenta segundos y luego en base, sin auto-tuning. “Quizás, creo, no sabes cantar”, bromeó la propia Bettinelli.

Lorella Cuccarini Él inmediatamente responde del mismo modo: «Te aconsejo que seas moderado en el tono del mensaje. No lo encuentro de buen gusto. Esto no es una exhibición, es un castigo. Debiste haberles permitido interpretar la canción». «En su estilo. Estar presente por la noche significa dar la oportunidad de expresarse y causar una buena impresión. Su objetivo es poner a Midas en una situación difícil.» Un Bettinelli algo enojado interrumpió a Cuccarini al menos varias veces y el ex bailarín dijo: «Es imposible hablar contigo». En consecuencia, se rechaza el guante. Malgioglio llegó para cerrar el asunto, convencido de que el guante era simplemente una prueba para burlarse del propio Midas. En resumen, una velada animada cerca de Maria De Filippi…