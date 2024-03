Incendio en el gimnasio Tresigallo La Nuova Ferrara

tresigalo Una noche de exámenes e investigaciones para los bomberos que estuvieron ocupados en Tresigallo hasta las cuatro de la madrugada de hoy (31 de marzo). El sábado por la tarde (30 de marzo), alrededor de las 23.30 horas, sonó la alarma debido a un incendio en el gimnasio de Via dello Sport. Los bomberos intervinieron con equipos de Cuparo, Codigoro y Ferrara. El fuego se extinguió solo y los bomberos se aseguraron cuidadosamente de que no quedaran brasas ocultas listas para iniciar un nuevo incendio. Es demasiado pronto para determinar el alcance de los daños, pero el recuento todavía está en marcha.

Despertador

La medianoche también está a punto de caer sobre Tresigalo. Algunas personas abandonan la iglesia parroquial de Sant'Apollinare, donde acaban de finalizar los servicios de Semana Santa. Hay un olor a humo en el aire, imposible no notarlo. Algunos siguen el rastro y llegan a la escuela secundaria de la ciudad; las alarmas de incendio se activan y las llamas y el humo negro salen del techo del gimnasio. Los bomberos fueron llamados inmediatamente y a los pocos minutos llegaron al lugar en gran número, acompañados por un camión de bomberos con un tanque y un camión con escalera.

Primeras hipótesis

La causa del incendio fue un cortocircuito eléctrico y un cortocircuito en el sistema fotovoltaico del tejado del edificio. Pero por el momento no se ha descartado ninguna hipótesis, incluida la hipótesis del incendio (voluntario). La magnitud de los daños fue menor de lo que esperábamos: de hecho, sólo se incendió una pared del gimnasio, que se incendió después de que se incendiara una caja eléctrica montada en la pared. El incendio provocó que tres ventanas de la pared se derritieran, pero no se reportaron otros daños. Integra el gimnasio, así como la mayor parte del equipamiento de su interior. Incluso las puertas de acceso no están dañadas y el sistema fotovoltaico está intacto. Aunque el gimnasio forma parte de la estructura de la escuela y está conectado al edificio donde se encuentran las aulas, el fuego no se propagó.

Se produjeron lesiones

Nadie estuvo implicado en el incendio, pero fue filmado con los teléfonos móviles de algunos jóvenes curiosos y ya se ha difundido en Internet. Al no haber daños graves, no fue necesaria la intervención del equipo especializado de Bolonia. La hipótesis de la malicia quedó inmediatamente descartada. Maurizio Barberati, teniente de alcalde del municipio de Tresignana, también estuvo presente en el lugar para confirmar personalmente los daños causados ​​por el incendio. Se revisará en los próximos días ya que el edificio volverá a estar disponible para los estudiantes de secundaria. De hecho, el edificio en cuestión era utilizado habitualmente por estudiantes para realizar actividades físicas, por lo que el traslado temporal al segundo gimnasio de Via dello Sport (utilizado por varias federaciones deportivas locales), está vinculado, entre otras cosas, al que se incendió.